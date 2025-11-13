- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
16 (94.11%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (5.88%)
En iyi işlem:
2.72 USD
En kötü işlem:
-0.01 USD
Brüt kâr:
9.31 USD (874 pips)
Brüt zarar:
-0.01 USD (2 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (7.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.67 USD (15)
Sharpe oranı:
0.75
Alım-satım etkinliği:
32.09%
Maks. mevduat yükü:
3.04%
En son işlem:
49 dakika önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
930.00
Alış işlemleri:
17 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
931.00
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
0.58 USD
Ortalama zarar:
-0.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.01 USD (1)
Aylık büyüme:
33.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.01 USD (0.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.86% (0.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|9
|NZDCHF
|6
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|4
|NZDCHF
|2
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|343
|NZDCHF
|141
|XAUUSD
|392
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.72 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 1
|
LMAX-DemoUK
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 5
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 2
|
FTT-Live
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 1
|
FirstFX-Main
|0.00 × 1
|
FXChoice-ECN Live
|0.00 × 1
|
SFM-Live
|0.00 × 11
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real02
|0.00 × 2
|
Activtrades-4
|0.00 × 2
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 55 USD
34%
0
0
USD
USD
66
USD
USD
1
0%
17
94%
32%
930.99
0.55
USD
USD
1%
1:500