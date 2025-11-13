SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / KPOHA
Iurii Vodoleev

KPOHA

Iurii Vodoleev
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 55 USD al mes
incremento desde 2025 61%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
54
Transacciones Rentables:
50 (92.59%)
Transacciones Irrentables:
4 (7.41%)
Mejor transacción:
2.72 USD
Peor transacción:
-0.49 USD
Beneficio Bruto:
26.77 USD (2 595 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.80 USD (43 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (14.84 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
14.84 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.75
Actividad comercial:
2.34%
Carga máxima del depósito:
21.32%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
33 minutos
Factor de Recuperación:
53.00
Transacciones Largas:
54 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
33.46
Beneficio Esperado:
0.48 USD
Beneficio medio:
0.54 USD
Pérdidas medias:
-0.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.49 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.49 USD (1)
Crecimiento al mes:
13.76%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.49 USD (1.54%)
Reducción relativa:
De balance:
0.74% (0.49 USD)
De fondos:
3.15% (3.33 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDCHF 27
NZDCHF 16
XAUUSD 9
GBPCHF 1
NZDUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDCHF 9
NZDCHF 5
XAUUSD 11
GBPCHF 1
NZDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDCHF 783
NZDCHF 382
XAUUSD 1.3K
GBPCHF 61
NZDUSD 55
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.72 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 27
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +14.84 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.49 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live10
0.00 × 12
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 1
RoboForexEU-ECN
0.00 × 4
FTT-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 25
Pepperstone-Edge06
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 5
Pepperstone-Edge09
0.00 × 12
MTCOOK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live18
0.00 × 12
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 7
ICMarkets-Live24
0.00 × 6
FXNet-Real
0.00 × 1
FirstFX-Main
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real02
0.00 × 2
otros 271...
No hay comentarios
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 19:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 13:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 13:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 13:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 10:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

