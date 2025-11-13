- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
50 (92.59%)
Убыточных трейдов:
4 (7.41%)
Лучший трейд:
2.72 USD
Худший трейд:
-0.49 USD
Общая прибыль:
26.77 USD (2 595 pips)
Общий убыток:
-0.80 USD (43 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (14.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
14.84 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.75
Торговая активность:
2.34%
Макс. загрузка депозита:
21.32%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
33 минуты
Фактор восстановления:
53.00
Длинных трейдов:
54 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
33.46
Мат. ожидание:
0.48 USD
Средняя прибыль:
0.54 USD
Средний убыток:
-0.20 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.49 USD (1)
Прирост в месяц:
13.76%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.49 USD (1.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.74% (0.49 USD)
По эквити:
3.15% (3.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDCHF
|27
|NZDCHF
|16
|XAUUSD
|9
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDCHF
|9
|NZDCHF
|5
|XAUUSD
|11
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDCHF
|783
|NZDCHF
|382
|XAUUSD
|1.3K
|GBPCHF
|61
|NZDUSD
|55
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.72 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +14.84 USD
Макс. убыток в серии: -0.49 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 12
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ECN
|0.00 × 4
|
FTT-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 25
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 12
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 12
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 6
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
FirstFX-Main
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real02
|0.00 × 2
еще 271...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
55 USD в месяц
61%
0
0
USD
USD
108
USD
USD
6
0%
54
92%
2%
33.46
0.48
USD
USD
3%
1:500