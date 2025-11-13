СигналыРазделы
Iurii Vodoleev

KPOHA

Iurii Vodoleev
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 55 USD в месяц
прирост с 2025 61%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
50 (92.59%)
Убыточных трейдов:
4 (7.41%)
Лучший трейд:
2.72 USD
Худший трейд:
-0.49 USD
Общая прибыль:
26.77 USD (2 595 pips)
Общий убыток:
-0.80 USD (43 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (14.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
14.84 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.75
Торговая активность:
2.34%
Макс. загрузка депозита:
21.32%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
33 минуты
Фактор восстановления:
53.00
Длинных трейдов:
54 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
33.46
Мат. ожидание:
0.48 USD
Средняя прибыль:
0.54 USD
Средний убыток:
-0.20 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.49 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.49 USD (1)
Прирост в месяц:
13.76%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.49 USD (1.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.74% (0.49 USD)
По эквити:
3.15% (3.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDCHF 27
NZDCHF 16
XAUUSD 9
GBPCHF 1
NZDUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDCHF 9
NZDCHF 5
XAUUSD 11
GBPCHF 1
NZDUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDCHF 783
NZDCHF 382
XAUUSD 1.3K
GBPCHF 61
NZDUSD 55
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.72 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +14.84 USD
Макс. убыток в серии: -0.49 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live10
0.00 × 12
FXDD-MT4 Live Server 7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 1
RoboForexEU-ECN
0.00 × 4
FTT-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 25
Pepperstone-Edge06
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 5
Pepperstone-Edge09
0.00 × 12
MTCOOK-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live18
0.00 × 12
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 1
OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 7
ICMarkets-Live24
0.00 × 6
FXNet-Real
0.00 × 1
FirstFX-Main
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FxPro.com-Real02
0.00 × 2
еще 271...
Нет отзывов
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 19:01
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 13:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.10 13:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 13:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 10:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.13 10:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
KPOHA
55 USD в месяц
61%
0
0
USD
108
USD
6
0%
54
92%
2%
33.46
0.48
USD
3%
1:500
