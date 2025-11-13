- 成長
トレード:
54
利益トレード:
50 (92.59%)
損失トレード:
4 (7.41%)
ベストトレード:
2.72 USD
最悪のトレード:
-0.49 USD
総利益:
26.77 USD (2 595 pips)
総損失:
-0.80 USD (43 pips)
最大連続の勝ち:
27 (14.84 USD)
最大連続利益:
14.84 USD (27)
シャープレシオ:
0.75
取引アクティビティ:
2.34%
最大入金額:
21.32%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
33 分
リカバリーファクター:
53.00
長いトレード:
54 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
33.46
期待されたペイオフ:
0.48 USD
平均利益:
0.54 USD
平均損失:
-0.20 USD
最大連続の負け:
1 (-0.49 USD)
最大連続損失:
-0.49 USD (1)
月間成長:
13.76%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.49 USD (1.54%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.74% (0.49 USD)
エクイティによる:
3.15% (3.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDCHF
|27
|NZDCHF
|16
|XAUUSD
|9
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDCHF
|9
|NZDCHF
|5
|XAUUSD
|11
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDCHF
|783
|NZDCHF
|382
|XAUUSD
|1.3K
|GBPCHF
|61
|NZDUSD
|55
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.72 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +14.84 USD
最大連続損失: -0.49 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 12
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ECN
|0.00 × 4
|
FTT-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 25
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 12
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 12
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 6
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
FirstFX-Main
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real02
|0.00 × 2
