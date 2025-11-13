- 자본
- 축소
트레이드:
80
이익 거래:
70 (87.50%)
손실 거래:
10 (12.50%)
최고의 거래:
5.79 USD
최악의 거래:
-1.83 USD
총 수익:
48.98 USD (3 830 pips)
총 손실:
-6.85 USD (521 pips)
연속 최대 이익:
27 (14.84 USD)
연속 최대 이익:
14.84 USD (27)
샤프 비율:
0.57
거래 활동:
3.53%
최대 입금량:
82.14%
최근 거래:
22 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
7.08
롱(주식매수):
77 (96.25%)
숏(주식차입매도):
3 (3.75%)
수익 요인:
7.15
기대수익:
0.53 USD
평균 이익:
0.70 USD
평균 손실:
-0.69 USD
연속 최대 손실:
5 (-5.95 USD)
연속 최대 손실:
-5.95 USD (5)
월별 성장률:
25.13%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5.95 USD (9.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.80% (5.95 USD)
자본금별:
19.02% (21.76 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCHF
|47
|NZDCHF
|16
|XAUUSD
|15
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCHF
|14
|NZDCHF
|5
|XAUUSD
|23
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCHF
|703
|NZDCHF
|382
|XAUUSD
|2.1K
|GBPCHF
|61
|NZDUSD
|55
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5.79 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 27
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +14.84 USD
연속 최대 손실: -5.95 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 12
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ECN
|0.00 × 4
|
FTT-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 25
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 12
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 12
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 6
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
FirstFX-Main
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real02
|0.00 × 2
