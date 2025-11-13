- Crescimento
Negociações:
54
Negociações com lucro:
50 (92.59%)
Negociações com perda:
4 (7.41%)
Melhor negociação:
2.72 USD
Pior negociação:
-0.49 USD
Lucro bruto:
26.77 USD (2 595 pips)
Perda bruta:
-0.80 USD (43 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (14.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
14.84 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.75
Atividade de negociação:
2.34%
Depósito máximo carregado:
21.32%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
33 minutos
Fator de recuperação:
53.00
Negociações longas:
54 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
33.46
Valor esperado:
0.48 USD
Lucro médio:
0.54 USD
Perda média:
-0.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.49 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.49 USD (1)
Crescimento mensal:
13.76%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.49 USD (1.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.74% (0.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.15% (3.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDCHF
|27
|NZDCHF
|16
|XAUUSD
|9
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDCHF
|9
|NZDCHF
|5
|XAUUSD
|11
|GBPCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDCHF
|783
|NZDCHF
|382
|XAUUSD
|1.3K
|GBPCHF
|61
|NZDUSD
|55
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 12
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-ECN
|0.00 × 4
|
FTT-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 25
|
Pepperstone-Edge06
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 12
|
MTCOOK-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 12
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 1
|
OrbexGlobal-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 6
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
FirstFX-Main
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real02
|0.00 × 2
