Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

InfinoxCapital-Live03 0.00 × 1 LMAX-DemoUK 0.00 × 4 ICMarkets-Live18 0.00 × 12 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 2 Pepperstone-Edge12 0.00 × 1 FPMarkets-Live 0.00 × 5 Tickmill-Live09 0.00 × 6 TMGM.TradeMaxAU-Demo 0.00 × 5 MTCOOK-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live15 0.00 × 1 OrbexGlobal-Live 0.00 × 1 Axi-US03-Demo 0.00 × 2 Pepperstone-Edge09 0.00 × 8 Pepperstone-Edge06 0.00 × 2 FTT-Live 0.00 × 1 RoboForexEU-ECN 0.00 × 1 ICMarkets-Live02 0.00 × 9 FxPro.com-Real04 0.00 × 1 FirstFX-Main 0.00 × 1 FXChoice-ECN Live 0.00 × 1 SFM-Live 0.00 × 11 FXNet-Real 0.00 × 1 LandFX-Live 0.00 × 1 FxPro.com-Real02 0.00 × 2 Activtrades-4 0.00 × 2 232 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou