- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
97
盈利交易:
63 (64.94%)
亏损交易:
34 (35.05%)
最好交易:
36.99 USD
最差交易:
-27.92 USD
毛利:
472.54 USD (308 828 pips)
毛利亏损:
-204.07 USD (102 123 pips)
最大连续赢利:
12 (51.17 USD)
最大连续盈利:
152.65 USD (7)
夏普比率:
0.29
交易活动:
8.22%
最大入金加载:
28.98%
最近交易:
11 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
2 小时
采收率:
4.63
长期交易:
51 (52.58%)
短期交易:
46 (47.42%)
利润因子:
2.32
预期回报:
2.77 USD
平均利润:
7.50 USD
平均损失:
-6.00 USD
最大连续失误:
9 (-18.06 USD)
最大连续亏损:
-44.33 USD (2)
每月增长:
23.77%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
57.95 USD (15.75%)
相对跌幅:
结余:
24.10% (57.95 USD)
净值:
22.44% (40.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US100Cash
|97
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US100Cash
|268
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US100Cash
|207K
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +36.99 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +51.17 USD
最大连续亏损: -18.06 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
每月125 USD
317%
0
0
USD
USD
241
USD
USD
7
0%
97
64%
8%
2.31
2.77
USD
USD
24%
1:500