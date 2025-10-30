SignauxSections
Yudy Feriyanto

YUFRO 40

Yudy Feriyanto
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 260%
XMGlobal-Real 8
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
60
Bénéfice trades:
46 (76.66%)
Perte trades:
14 (23.33%)
Meilleure transaction:
36.99 USD
Pire transaction:
-27.92 USD
Bénéfice brut:
351.47 USD (248 301 pips)
Perte brute:
-115.88 USD (58 034 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (47.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
152.65 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
4.54%
Charge de dépôt maximale:
26.56%
Dernier trade:
57 il y a des minutes
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
5.31
Longs trades:
33 (55.00%)
Courts trades:
27 (45.00%)
Facteur de profit:
3.03
Rendement attendu:
3.93 USD
Bénéfice moyen:
7.64 USD
Perte moyenne:
-8.28 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-20.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-44.33 USD (2)
Croissance mensuelle:
65.77%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
44.33 USD (14.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.52% (44.33 USD)
Par fonds propres:
13.96% (37.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US100Cash 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US100Cash 236
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US100Cash 190K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +36.99 USD
Pire transaction: -28 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +47.08 USD
Perte consécutive maximale: -20.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

WARNING
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal. Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.

average growth 40% a month
Aucun avis
2025.12.01 18:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 05:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 02:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 01:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 15:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 15:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 07:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.30 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
YUFRO 40
125 USD par mois
260%
0
0
USD
208
USD
5
0%
60
76%
5%
3.03
3.93
USD
17%
1:500
