- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
2 (66.66%)
Loss Trade:
1 (33.33%)
Best Trade:
0.83 USD
Worst Trade:
-0.18 USD
Profitto lordo:
1.20 USD (1 197 pips)
Perdita lorda:
-0.18 USD (182 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1.20 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.82
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
23.38%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
5.67
Long Trade:
1 (33.33%)
Short Trade:
2 (66.67%)
Fattore di profitto:
6.67
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
0.60 USD
Perdita media:
-0.18 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.18 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.18 USD (0.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US100Cash
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US100Cash
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US100Cash
|1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.83 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1.20 USD
Massima perdita consecutiva: -0.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
average growth 40% a month
