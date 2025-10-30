- 成長
トレード:
97
利益トレード:
63 (64.94%)
損失トレード:
34 (35.05%)
ベストトレード:
36.99 USD
最悪のトレード:
-27.92 USD
総利益:
472.54 USD (308 828 pips)
総損失:
-204.07 USD (102 123 pips)
最大連続の勝ち:
12 (51.17 USD)
最大連続利益:
152.65 USD (7)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
8.22%
最大入金額:
28.98%
最近のトレード:
14 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
4.63
長いトレード:
51 (52.58%)
短いトレード:
46 (47.42%)
プロフィットファクター:
2.32
期待されたペイオフ:
2.77 USD
平均利益:
7.50 USD
平均損失:
-6.00 USD
最大連続の負け:
9 (-18.06 USD)
最大連続損失:
-44.33 USD (2)
月間成長:
23.77%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
57.95 USD (15.75%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.10% (57.95 USD)
エクイティによる:
22.44% (40.95 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US100Cash
|97
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US100Cash
|268
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US100Cash
|207K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
ベストトレード: +36.99 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +51.17 USD
最大連続損失: -18.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
average growth 40% a month
レビューなし
