Yudy Feriyanto

YUFRO 40

Yudy Feriyanto
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 125 USD в месяц
прирост с 2025 317%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
97
Прибыльных трейдов:
63 (64.94%)
Убыточных трейдов:
34 (35.05%)
Лучший трейд:
36.99 USD
Худший трейд:
-27.92 USD
Общая прибыль:
472.54 USD (308 828 pips)
Общий убыток:
-204.07 USD (102 123 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (51.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
152.65 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
8.22%
Макс. загрузка депозита:
28.98%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.63
Длинных трейдов:
51 (52.58%)
Коротких трейдов:
46 (47.42%)
Профит фактор:
2.32
Мат. ожидание:
2.77 USD
Средняя прибыль:
7.50 USD
Средний убыток:
-6.00 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-18.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-44.33 USD (2)
Прирост в месяц:
23.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
57.95 USD (15.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.10% (57.95 USD)
По эквити:
22.44% (40.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US100Cash 97
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US100Cash 268
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US100Cash 207K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +36.99 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +51.17 USD
Макс. убыток в серии: -18.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

WARNING
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal. Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.

average growth 40% a month
Нет отзывов
2025.12.21 02:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 18:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 05:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 02:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 01:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 15:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 15:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 07:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.30 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
