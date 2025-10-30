- Прирост
Всего трейдов:
97
Прибыльных трейдов:
63 (64.94%)
Убыточных трейдов:
34 (35.05%)
Лучший трейд:
36.99 USD
Худший трейд:
-27.92 USD
Общая прибыль:
472.54 USD (308 828 pips)
Общий убыток:
-204.07 USD (102 123 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (51.17 USD)
Макс. прибыль в серии:
152.65 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
8.22%
Макс. загрузка депозита:
28.98%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
4.63
Длинных трейдов:
51 (52.58%)
Коротких трейдов:
46 (47.42%)
Профит фактор:
2.32
Мат. ожидание:
2.77 USD
Средняя прибыль:
7.50 USD
Средний убыток:
-6.00 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-18.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-44.33 USD (2)
Прирост в месяц:
23.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
57.95 USD (15.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.10% (57.95 USD)
По эквити:
22.44% (40.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US100Cash
|97
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US100Cash
|268
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US100Cash
|207K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal. Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.
