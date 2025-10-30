- 자본
- 축소
트레이드:
109
이익 거래:
71 (65.13%)
손실 거래:
38 (34.86%)
최고의 거래:
36.99 USD
최악의 거래:
-27.92 USD
총 수익:
512.70 USD (322 207 pips)
총 손실:
-217.03 USD (106 439 pips)
연속 최대 이익:
12 (51.17 USD)
연속 최대 이익:
152.65 USD (7)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
6.61%
최대 입금량:
28.98%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
5.10
롱(주식매수):
56 (51.38%)
숏(주식차입매도):
53 (48.62%)
수익 요인:
2.36
기대수익:
2.71 USD
평균 이익:
7.22 USD
평균 손실:
-5.71 USD
연속 최대 손실:
9 (-18.06 USD)
연속 최대 손실:
-44.33 USD (2)
월별 성장률:
20.52%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
57.95 USD (15.75%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.10% (57.95 USD)
자본금별:
22.44% (40.95 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US100Cash
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US100Cash
|296
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US100Cash
|216K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +36.99 USD
최악의 거래: -28 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +51.17 USD
연속 최대 손실: -18.06 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
WARNING
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal. Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.
average growth 40% a month
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 125 USD
355%
0
0
USD
USD
327
USD
USD
10
0%
109
65%
7%
2.36
2.71
USD
USD
24%
1:500