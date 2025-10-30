- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
97
Negociações com lucro:
63 (64.94%)
Negociações com perda:
34 (35.05%)
Melhor negociação:
36.99 USD
Pior negociação:
-27.92 USD
Lucro bruto:
472.54 USD (308 828 pips)
Perda bruta:
-204.07 USD (102 123 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (51.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
152.65 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
8.22%
Depósito máximo carregado:
28.98%
Último negócio:
13 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
4.63
Negociações longas:
51 (52.58%)
Negociações curtas:
46 (47.42%)
Fator de lucro:
2.32
Valor esperado:
2.77 USD
Lucro médio:
7.50 USD
Perda média:
-6.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-18.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-44.33 USD (2)
Crescimento mensal:
23.77%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
57.95 USD (15.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.10% (57.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.44% (40.95 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US100Cash
|97
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US100Cash
|268
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US100Cash
|207K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +36.99 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +51.17 USD
Máxima perda consecutiva: -18.06 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
WARNING
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal. Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.
average growth 40% a month
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
125 USD por mês
317%
0
0
USD
USD
241
USD
USD
7
0%
97
64%
8%
2.31
2.77
USD
USD
24%
1:500