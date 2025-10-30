SinaisSeções
Yudy Feriyanto

YUFRO 40

Yudy Feriyanto
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 317%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
97
Negociações com lucro:
63 (64.94%)
Negociações com perda:
34 (35.05%)
Melhor negociação:
36.99 USD
Pior negociação:
-27.92 USD
Lucro bruto:
472.54 USD (308 828 pips)
Perda bruta:
-204.07 USD (102 123 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (51.17 USD)
Máximo lucro consecutivo:
152.65 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
8.22%
Depósito máximo carregado:
28.98%
Último negócio:
13 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
4.63
Negociações longas:
51 (52.58%)
Negociações curtas:
46 (47.42%)
Fator de lucro:
2.32
Valor esperado:
2.77 USD
Lucro médio:
7.50 USD
Perda média:
-6.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-18.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-44.33 USD (2)
Crescimento mensal:
23.77%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
57.95 USD (15.75%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.10% (57.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.44% (40.95 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US100Cash 97
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US100Cash 268
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US100Cash 207K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +36.99 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +51.17 USD
Máxima perda consecutiva: -18.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

WARNING
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal. Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.

average growth 40% a month
Sem comentários
2025.12.21 02:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 18:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 05:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 02:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 01:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 15:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 15:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 07:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.30 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
