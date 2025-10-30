SignaleKategorien
Yudy Feriyanto

YUFRO 40

Yudy Feriyanto
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 125 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 317%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
97
Gewinntrades:
63 (64.94%)
Verlusttrades:
34 (35.05%)
Bester Trade:
36.99 USD
Schlechtester Trade:
-27.92 USD
Bruttoprofit:
472.54 USD (308 828 pips)
Bruttoverlust:
-204.07 USD (102 123 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (51.17 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
152.65 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
8.22%
Max deposit load:
28.98%
Letzter Trade:
15 Tage
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
4.63
Long-Positionen:
51 (52.58%)
Short-Positionen:
46 (47.42%)
Profit-Faktor:
2.32
Mathematische Gewinnerwartung:
2.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-18.06 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-44.33 USD (2)
Wachstum pro Monat :
23.77%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
57.95 USD (15.75%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.10% (57.95 USD)
Kapital:
22.44% (40.95 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US100Cash 97
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US100Cash 268
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US100Cash 207K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +36.99 USD
Schlechtester Trade: -28 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +51.17 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -18.06 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

WARNING
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal. Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.

average growth 40% a month
Keine Bewertungen
2025.12.21 02:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.01 18:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 05:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 02:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.12 01:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.30 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.30 15:57
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.30 15:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 07:38
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.30 07:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.30 07:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
