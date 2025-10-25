- 成长
交易:
75
盈利交易:
35 (46.66%)
亏损交易:
40 (53.33%)
最好交易:
45.29 USD
最差交易:
-32.16 USD
毛利:
349.49 USD (170 645 pips)
毛利亏损:
-197.17 USD (95 428 pips)
最大连续赢利:
9 (77.94 USD)
最大连续盈利:
77.94 USD (9)
夏普比率:
0.17
交易活动:
28.76%
最大入金加载:
50.37%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
7 小时
采收率:
2.03
长期交易:
51 (68.00%)
短期交易:
24 (32.00%)
利润因子:
1.77
预期回报:
2.03 USD
平均利润:
9.99 USD
平均损失:
-4.93 USD
最大连续失误:
10 (-62.01 USD)
最大连续亏损:
-62.01 USD (10)
每月增长:
-0.18%
算法交易:
62%
结余跌幅:
绝对:
1.07 USD
最大值:
75.05 USD (3.34%)
相对跌幅:
结余:
30.59% (74.98 USD)
净值:
6.73% (138.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|TSLA
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|68
|TSLA
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|76K
|TSLA
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +45.29 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +77.94 USD
最大连续亏损: -62.01 USD
