Сигналы / MetaTrader 5 / Thenesis 02
Charles Silva Prates

Thenesis 02

Charles Silva Prates
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 2000 USD в месяц
прирост с 2025 -1%
Exness-MT5Real12
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
75
Прибыльных трейдов:
35 (46.66%)
Убыточных трейдов:
40 (53.33%)
Лучший трейд:
45.29 USD
Худший трейд:
-32.16 USD
Общая прибыль:
349.49 USD (170 645 pips)
Общий убыток:
-197.17 USD (95 428 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (77.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
77.94 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
28.76%
Макс. загрузка депозита:
50.37%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2.03
Длинных трейдов:
51 (68.00%)
Коротких трейдов:
24 (32.00%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
2.03 USD
Средняя прибыль:
9.99 USD
Средний убыток:
-4.93 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-62.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-62.01 USD (10)
Прирост в месяц:
-0.18%
Алготрейдинг:
62%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.07 USD
Максимальная:
75.05 USD (3.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.59% (74.98 USD)
По эквити:
6.73% (138.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 39
TSLA 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 68
TSLA 84
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 76K
TSLA -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +45.29 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +77.94 USD
Макс. убыток в серии: -62.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
RoboForex-ECN
14.67 × 3
Нет отзывов
2025.12.29 05:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 02:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 20:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 20:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 17:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 18:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.25 16:55
Share of trading days is too low
2025.10.25 15:48
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.76% of days out of the 17 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.25 15:48
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.25 15:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 15:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Thenesis 02
2000 USD в месяц
-1%
0
0
USD
195
USD
10
62%
75
46%
29%
1.77
2.03
USD
31%
1:50
Копировать

