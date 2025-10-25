- Прирост
Всего трейдов:
75
Прибыльных трейдов:
35 (46.66%)
Убыточных трейдов:
40 (53.33%)
Лучший трейд:
45.29 USD
Худший трейд:
-32.16 USD
Общая прибыль:
349.49 USD (170 645 pips)
Общий убыток:
-197.17 USD (95 428 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (77.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
77.94 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.17
Торговая активность:
28.76%
Макс. загрузка депозита:
50.37%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2.03
Длинных трейдов:
51 (68.00%)
Коротких трейдов:
24 (32.00%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
2.03 USD
Средняя прибыль:
9.99 USD
Средний убыток:
-4.93 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-62.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-62.01 USD (10)
Прирост в месяц:
-0.18%
Алготрейдинг:
62%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.07 USD
Максимальная:
75.05 USD (3.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.59% (74.98 USD)
По эквити:
6.73% (138.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|TSLA
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|68
|TSLA
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|76K
|TSLA
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +45.29 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +77.94 USD
Макс. убыток в серии: -62.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|14.67 × 3
Нет отзывов
