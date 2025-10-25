- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
76
利益トレード:
36 (47.36%)
損失トレード:
40 (52.63%)
ベストトレード:
45.29 USD
最悪のトレード:
-32.16 USD
総利益:
349.51 USD (170 664 pips)
総損失:
-197.24 USD (95 428 pips)
最大連続の勝ち:
9 (77.94 USD)
最大連続利益:
77.94 USD (9)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
28.76%
最大入金額:
50.37%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
2.03
長いトレード:
52 (68.42%)
短いトレード:
24 (31.58%)
プロフィットファクター:
1.77
期待されたペイオフ:
2.00 USD
平均利益:
9.71 USD
平均損失:
-4.93 USD
最大連続の負け:
10 (-62.01 USD)
最大連続損失:
-62.01 USD (10)
月間成長:
-0.21%
アルゴリズム取引:
63%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.07 USD
最大の:
75.05 USD (3.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
30.59% (74.98 USD)
エクイティによる:
6.73% (138.77 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|TSLA
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|68
|TSLA
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|76K
|TSLA
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +45.29 USD
最悪のトレード: -32 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +77.94 USD
最大連続損失: -62.01 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|14.67 × 3
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
2000 USD/月
-1%
0
0
USD
USD
194
USD
USD
10
63%
76
47%
29%
1.77
2.00
USD
USD
31%
1:50