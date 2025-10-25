- Incremento
Total de Trades:
75
Transacciones Rentables:
35 (46.66%)
Transacciones Irrentables:
40 (53.33%)
Mejor transacción:
45.29 USD
Peor transacción:
-32.16 USD
Beneficio Bruto:
349.49 USD (170 645 pips)
Pérdidas Brutas:
-197.17 USD (95 428 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (77.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
77.94 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
28.76%
Carga máxima del depósito:
50.37%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
2.03
Transacciones Largas:
51 (68.00%)
Transacciones Cortas:
24 (32.00%)
Factor de Beneficio:
1.77
Beneficio Esperado:
2.03 USD
Beneficio medio:
9.99 USD
Pérdidas medias:
-4.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-62.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-62.01 USD (10)
Crecimiento al mes:
-0.18%
Trading algorítmico:
62%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.07 USD
Máxima:
75.05 USD (3.34%)
Reducción relativa:
De balance:
30.59% (74.98 USD)
De fondos:
6.73% (138.77 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|TSLA
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|68
|TSLA
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|76K
|TSLA
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Mejor transacción: +45.29 USD
Peor transacción: -32 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +77.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -62.01 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real12" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|14.67 × 3
