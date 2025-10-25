- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
76
Gewinntrades:
36 (47.36%)
Verlusttrades:
40 (52.63%)
Bester Trade:
45.29 USD
Schlechtester Trade:
-32.16 USD
Bruttoprofit:
349.51 USD (170 664 pips)
Bruttoverlust:
-197.24 USD (95 428 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (77.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
77.94 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
28.76%
Max deposit load:
50.37%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
2.03
Long-Positionen:
52 (68.42%)
Short-Positionen:
24 (31.58%)
Profit-Faktor:
1.77
Mathematische Gewinnerwartung:
2.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-62.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-62.01 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-0.21%
Algo-Trading:
63%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.07 USD
Maximaler:
75.05 USD (3.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.59% (74.98 USD)
Kapital:
6.73% (138.77 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|TSLA
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|68
|TSLA
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|76K
|TSLA
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +45.29 USD
Schlechtester Trade: -32 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +77.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -62.01 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|14.67 × 3
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
2000 USD pro Monat
-1%
0
0
USD
USD
194
USD
USD
10
63%
76
47%
29%
1.77
2.00
USD
USD
31%
1:50