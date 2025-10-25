SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Thenesis 02
Charles Silva Prates

Thenesis 02

Charles Silva Prates
0 Bewertungen
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 2000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -1%
Exness-MT5Real12
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
76
Gewinntrades:
36 (47.36%)
Verlusttrades:
40 (52.63%)
Bester Trade:
45.29 USD
Schlechtester Trade:
-32.16 USD
Bruttoprofit:
349.51 USD (170 664 pips)
Bruttoverlust:
-197.24 USD (95 428 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (77.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
77.94 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
28.76%
Max deposit load:
50.37%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
2.03
Long-Positionen:
52 (68.42%)
Short-Positionen:
24 (31.58%)
Profit-Faktor:
1.77
Mathematische Gewinnerwartung:
2.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.71 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-62.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-62.01 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-0.21%
Algo-Trading:
63%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.07 USD
Maximaler:
75.05 USD (3.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
30.59% (74.98 USD)
Kapital:
6.73% (138.77 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 40
TSLA 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 68
TSLA 84
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 76K
TSLA -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +45.29 USD
Schlechtester Trade: -32 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +77.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -62.01 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
RoboForex-ECN
14.67 × 3
Keine Bewertungen
2025.12.29 05:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 02:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 20:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 20:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 17:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 18:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.25 16:55
Share of trading days is too low
2025.10.25 15:48
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.76% of days out of the 17 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.25 15:48
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.25 15:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 15:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.