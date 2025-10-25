- 자본
트레이드:
91
이익 거래:
46 (50.54%)
손실 거래:
45 (49.45%)
최고의 거래:
45.29 USD
최악의 거래:
-32.16 USD
총 수익:
358.44 USD (176 499 pips)
총 손실:
-213.62 USD (97 199 pips)
연속 최대 이익:
9 (77.94 USD)
연속 최대 이익:
77.94 USD (9)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
29.86%
최대 입금량:
65.56%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
1.93
롱(주식매수):
59 (64.84%)
숏(주식차입매도):
32 (35.16%)
수익 요인:
1.68
기대수익:
1.59 USD
평균 이익:
7.79 USD
평균 손실:
-4.75 USD
연속 최대 손실:
10 (-62.01 USD)
연속 최대 손실:
-62.01 USD (10)
월별 성장률:
2.17%
연간 예측:
26.38%
Algo 트레이딩:
69%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.07 USD
최대한의:
75.05 USD (3.34%)
상대적 삭감:
잔고별:
30.59% (74.98 USD)
자본금별:
6.73% (138.77 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|TSLA
|36
|UKOIL
|5
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|73
|TSLA
|84
|UKOIL
|-12
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|82K
|TSLA
|-1.2K
|UKOIL
|-1.2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +45.29 USD
최악의 거래: -32 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +77.94 USD
연속 최대 손실: -62.01 USD
리뷰 없음
