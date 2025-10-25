SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Thenesis 02
Charles Silva Prates

Thenesis 02

Charles Silva Prates
0 comentários
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 2000 USD por mês
crescimento desde 2025 -1%
Exness-MT5Real12
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
76
Negociações com lucro:
36 (47.36%)
Negociações com perda:
40 (52.63%)
Melhor negociação:
45.29 USD
Pior negociação:
-32.16 USD
Lucro bruto:
349.51 USD (170 664 pips)
Perda bruta:
-197.24 USD (95 428 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (77.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
77.94 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
28.76%
Depósito máximo carregado:
50.37%
Último negócio:
25 minutos atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
2.03
Negociações longas:
52 (68.42%)
Negociações curtas:
24 (31.58%)
Fator de lucro:
1.77
Valor esperado:
2.00 USD
Lucro médio:
9.71 USD
Perda média:
-4.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-62.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-62.01 USD (10)
Crescimento mensal:
-0.21%
Algotrading:
63%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.07 USD
Máximo:
75.05 USD (3.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.59% (74.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.73% (138.77 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 40
TSLA 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 68
TSLA 84
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 76K
TSLA -1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +45.29 USD
Pior negociação: -32 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +77.94 USD
Máxima perda consecutiva: -62.01 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
RoboForex-ECN
14.67 × 3
Sem comentários
2025.12.29 05:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 02:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 15:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 20:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 20:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 17:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 18:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.28 13:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.25 16:55
Share of trading days is too low
2025.10.25 15:48
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 11.76% of days out of the 17 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.25 15:48
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.25 15:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 15:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

