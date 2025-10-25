- Crescimento
Negociações:
76
Negociações com lucro:
36 (47.36%)
Negociações com perda:
40 (52.63%)
Melhor negociação:
45.29 USD
Pior negociação:
-32.16 USD
Lucro bruto:
349.51 USD (170 664 pips)
Perda bruta:
-197.24 USD (95 428 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (77.94 USD)
Máximo lucro consecutivo:
77.94 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
28.76%
Depósito máximo carregado:
50.37%
Último negócio:
25 minutos atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
2.03
Negociações longas:
52 (68.42%)
Negociações curtas:
24 (31.58%)
Fator de lucro:
1.77
Valor esperado:
2.00 USD
Lucro médio:
9.71 USD
Perda média:
-4.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-62.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-62.01 USD (10)
Crescimento mensal:
-0.21%
Algotrading:
63%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.07 USD
Máximo:
75.05 USD (3.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
30.59% (74.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.73% (138.77 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|TSLA
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|68
|TSLA
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|76K
|TSLA
|-1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|14.67 × 3
Sem comentários
