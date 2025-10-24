- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
39
盈利交易:
28 (71.79%)
亏损交易:
11 (28.21%)
最好交易:
43.66 USD
最差交易:
-59.77 USD
毛利:
140.97 USD (1 388 pips)
毛利亏损:
-175.54 USD (958 pips)
最大连续赢利:
8 (31.18 USD)
最大连续盈利:
44.65 USD (3)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
0.19%
最大入金加载:
15.35%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
1 一分钟
采收率:
-0.30
长期交易:
21 (53.85%)
短期交易:
18 (46.15%)
利润因子:
0.80
预期回报:
-0.89 USD
平均利润:
5.03 USD
平均损失:
-15.96 USD
最大连续失误:
3 (-16.09 USD)
最大连续亏损:
-111.58 USD (2)
每月增长:
0.15%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
71.22 USD
最大值:
115.87 USD (2.08%)
相对跌幅:
结余:
2.53% (115.87 USD)
净值:
0.76% (10.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|11
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-96
|GBPUSD
|39
|AUDUSD
|67
|EURUSD
|-45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-396
|GBPUSD
|512
|AUDUSD
|426
|EURUSD
|-48
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +43.66 USD
最差交易: -60 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +31.18 USD
最大连续亏损: -16.09 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real6
|0.00 × 6
|
Exness-Real18
|0.61 × 519
|
Tickmill-Live10
|0.67 × 3
|
Exness-Real17
|0.70 × 171
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 4
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
PrimusMarkets-Live-6
|1.64 × 22
|
Tickmill-Live09
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|1.83 × 6
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
Exness-Real29
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.34 × 62
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 2
|
Exness-Real
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
|
Exness-Real16
|4.91 × 33
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
11
100%
39
71%
0%
0.80
-0.89
USD
USD
3%
1:500