SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / San Tin Ex
Van Thu Bui

San Tin Ex

Van Thu Bui
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 1%
Exness-Real18
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
39
Transacciones Rentables:
28 (71.79%)
Transacciones Irrentables:
11 (28.21%)
Mejor transacción:
43.66 USD
Peor transacción:
-59.77 USD
Beneficio Bruto:
140.97 USD (1 388 pips)
Pérdidas Brutas:
-175.54 USD (958 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (31.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
44.65 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
0.19%
Carga máxima del depósito:
15.35%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
1 minuto
Factor de Recuperación:
-0.30
Transacciones Largas:
21 (53.85%)
Transacciones Cortas:
18 (46.15%)
Factor de Beneficio:
0.80
Beneficio Esperado:
-0.89 USD
Beneficio medio:
5.03 USD
Pérdidas medias:
-15.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-16.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-111.58 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.15%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
71.22 USD
Máxima:
115.87 USD (2.08%)
Reducción relativa:
De balance:
2.53% (115.87 USD)
De fondos:
0.76% (10.79 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 15
GBPUSD 11
AUDUSD 7
EURUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY -96
GBPUSD 39
AUDUSD 67
EURUSD -45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY -396
GBPUSD 512
AUDUSD 426
EURUSD -48
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +43.66 USD
Peor transacción: -60 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +31.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.09 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
GOMarketsMU-Real 2
0.00 × 5
Exness-Real6
0.00 × 6
Exness-Real18
0.61 × 519
Tickmill-Live10
0.67 × 3
Exness-Real17
0.70 × 171
ICTrading-Live29
1.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 4
PUPrime-Live
1.11 × 9
PrimusMarkets-Live-6
1.64 × 22
Tickmill-Live09
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live23
1.83 × 6
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
Exness-Real29
3.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
4.00 × 2
Exness-Real
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
4.03 × 38
Exness-Real16
4.91 × 33
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
otros 2...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.31 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.25 00:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.16 10:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
Share of trading days is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 20:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.24 16:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 16:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 16:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
San Tin Ex
30 USD al mes
1%
0
0
USD
1.7K
USD
11
100%
39
71%
0%
0.80
-0.89
USD
3%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.