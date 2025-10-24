- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
39
Transacciones Rentables:
28 (71.79%)
Transacciones Irrentables:
11 (28.21%)
Mejor transacción:
43.66 USD
Peor transacción:
-59.77 USD
Beneficio Bruto:
140.97 USD (1 388 pips)
Pérdidas Brutas:
-175.54 USD (958 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (31.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
44.65 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
0.19%
Carga máxima del depósito:
15.35%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
1 minuto
Factor de Recuperación:
-0.30
Transacciones Largas:
21 (53.85%)
Transacciones Cortas:
18 (46.15%)
Factor de Beneficio:
0.80
Beneficio Esperado:
-0.89 USD
Beneficio medio:
5.03 USD
Pérdidas medias:
-15.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-16.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-111.58 USD (2)
Crecimiento al mes:
0.15%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
71.22 USD
Máxima:
115.87 USD (2.08%)
Reducción relativa:
De balance:
2.53% (115.87 USD)
De fondos:
0.76% (10.79 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|11
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|-96
|GBPUSD
|39
|AUDUSD
|67
|EURUSD
|-45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|-396
|GBPUSD
|512
|AUDUSD
|426
|EURUSD
|-48
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +43.66 USD
Peor transacción: -60 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +31.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -16.09 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real6
|0.00 × 6
|
Exness-Real18
|0.61 × 519
|
Tickmill-Live10
|0.67 × 3
|
Exness-Real17
|0.70 × 171
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 4
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
PrimusMarkets-Live-6
|1.64 × 22
|
Tickmill-Live09
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|1.83 × 6
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
Exness-Real29
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.34 × 62
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 2
|
Exness-Real
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
|
Exness-Real16
|4.91 × 33
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
otros 2...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
1%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
11
100%
39
71%
0%
0.80
-0.89
USD
USD
3%
1:500