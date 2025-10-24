- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
39
Negociações com lucro:
28 (71.79%)
Negociações com perda:
11 (28.21%)
Melhor negociação:
43.66 USD
Pior negociação:
-59.77 USD
Lucro bruto:
140.97 USD (1 388 pips)
Perda bruta:
-175.54 USD (958 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (31.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
44.65 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
0.19%
Depósito máximo carregado:
15.35%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
1 minuto
Fator de recuperação:
-0.30
Negociações longas:
21 (53.85%)
Negociações curtas:
18 (46.15%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-0.89 USD
Lucro médio:
5.03 USD
Perda média:
-15.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-16.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-111.58 USD (2)
Crescimento mensal:
0.15%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
71.22 USD
Máximo:
115.87 USD (2.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.53% (115.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.76% (10.79 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|11
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|-96
|GBPUSD
|39
|AUDUSD
|67
|EURUSD
|-45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|-396
|GBPUSD
|512
|AUDUSD
|426
|EURUSD
|-48
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +43.66 USD
Pior negociação: -60 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +31.18 USD
Máxima perda consecutiva: -16.09 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real6
|0.00 × 6
|
Exness-Real18
|0.61 × 519
|
Tickmill-Live10
|0.67 × 3
|
Exness-Real17
|0.70 × 171
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 4
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
PrimusMarkets-Live-6
|1.64 × 22
|
Tickmill-Live09
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|1.83 × 6
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
Exness-Real29
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.34 × 62
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 2
|
Exness-Real
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
|
Exness-Real16
|4.91 × 33
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
