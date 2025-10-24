- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
3 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (40.00%)
En iyi işlem:
43.66 USD
En kötü işlem:
-59.77 USD
Brüt kâr:
44.65 USD (141 pips)
Brüt zarar:
-111.58 USD (318 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (44.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.65 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.35
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
3.91%
En son işlem:
27 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
-0.60
Alış işlemleri:
3 (60.00%)
Satış işlemleri:
2 (40.00%)
Kâr faktörü:
0.40
Beklenen getiri:
-13.39 USD
Ortalama kâr:
14.88 USD
Ortalama zarar:
-55.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-111.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.58 USD (2)
Aylık büyüme:
-1.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
66.93 USD
Maksimum:
111.58 USD (2.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.23% (111.58 USD)
Varlığa göre:
0.59% (29.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-51
|AUDUSD
|44
|GBPUSD
|0
|USDJPY
|-60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-142
|AUDUSD
|124
|GBPUSD
|9
|USDJPY
|-168
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +43.66 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +44.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -111.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real6
|0.00 × 6
|
Exness-Real18
|0.61 × 519
|
Tickmill-Live10
|0.67 × 3
|
Exness-Real17
|0.70 × 171
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 4
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
PrimusMarkets-Live-6
|1.64 × 22
|
Tickmill-Live09
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|1.83 × 6
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
Exness-Real29
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.34 × 62
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 2
|
Exness-Real
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
|
Exness-Real16
|4.91 × 33
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
İnceleme yok