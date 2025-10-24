SinyallerBölümler
Van Thu Bui

San Tin Ex

Van Thu Bui
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
Exness-Real18
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5
Kârla kapanan işlemler:
3 (60.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (40.00%)
En iyi işlem:
43.66 USD
En kötü işlem:
-59.77 USD
Brüt kâr:
44.65 USD (141 pips)
Brüt zarar:
-111.58 USD (318 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (44.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
44.65 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.35
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
3.91%
En son işlem:
27 dakika önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
-0.60
Alış işlemleri:
3 (60.00%)
Satış işlemleri:
2 (40.00%)
Kâr faktörü:
0.40
Beklenen getiri:
-13.39 USD
Ortalama kâr:
14.88 USD
Ortalama zarar:
-55.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-111.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-111.58 USD (2)
Aylık büyüme:
-1.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
66.93 USD
Maksimum:
111.58 USD (2.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.23% (111.58 USD)
Varlığa göre:
0.59% (29.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 2
AUDUSD 1
GBPUSD 1
USDJPY 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -51
AUDUSD 44
GBPUSD 0
USDJPY -60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -142
AUDUSD 124
GBPUSD 9
USDJPY -168
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +43.66 USD
En kötü işlem: -60 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +44.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -111.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
GOMarketsMU-Real 2
0.00 × 5
Exness-Real6
0.00 × 6
Exness-Real18
0.61 × 519
Tickmill-Live10
0.67 × 3
Exness-Real17
0.70 × 171
ICTrading-Live29
1.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 4
PUPrime-Live
1.11 × 9
PrimusMarkets-Live-6
1.64 × 22
Tickmill-Live09
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live23
1.83 × 6
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
Exness-Real29
3.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
4.00 × 2
Exness-Real
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
4.03 × 38
Exness-Real16
4.91 × 33
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
İnceleme yok
2025.10.24 11:29
Share of trading days is too low
2025.10.24 11:07
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 11:07
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.24 11:07
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.24 11:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 11:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
