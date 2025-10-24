- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
39
利益トレード:
28 (71.79%)
損失トレード:
11 (28.21%)
ベストトレード:
43.66 USD
最悪のトレード:
-59.77 USD
総利益:
140.97 USD (1 388 pips)
総損失:
-175.54 USD (958 pips)
最大連続の勝ち:
8 (31.18 USD)
最大連続利益:
44.65 USD (3)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
0.19%
最大入金額:
15.35%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
1 分
リカバリーファクター:
-0.30
長いトレード:
21 (53.85%)
短いトレード:
18 (46.15%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-0.89 USD
平均利益:
5.03 USD
平均損失:
-15.96 USD
最大連続の負け:
3 (-16.09 USD)
最大連続損失:
-111.58 USD (2)
月間成長:
0.15%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
71.22 USD
最大の:
115.87 USD (2.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.53% (115.87 USD)
エクイティによる:
0.76% (10.79 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|11
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|-96
|GBPUSD
|39
|AUDUSD
|67
|EURUSD
|-45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|-396
|GBPUSD
|512
|AUDUSD
|426
|EURUSD
|-48
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +43.66 USD
最悪のトレード: -60 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +31.18 USD
最大連続損失: -16.09 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real6
|0.00 × 6
|
Exness-Real18
|0.61 × 519
|
Tickmill-Live10
|0.67 × 3
|
Exness-Real17
|0.70 × 171
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 4
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
PrimusMarkets-Live-6
|1.64 × 22
|
Tickmill-Live09
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|1.83 × 6
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
Exness-Real29
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.34 × 62
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 2
|
Exness-Real
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
|
Exness-Real16
|4.91 × 33
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
