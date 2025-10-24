シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / San Tin Ex
Van Thu Bui

San Tin Ex

Van Thu Bui
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
Exness-Real18
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
39
利益トレード:
28 (71.79%)
損失トレード:
11 (28.21%)
ベストトレード:
43.66 USD
最悪のトレード:
-59.77 USD
総利益:
140.97 USD (1 388 pips)
総損失:
-175.54 USD (958 pips)
最大連続の勝ち:
8 (31.18 USD)
最大連続利益:
44.65 USD (3)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
0.19%
最大入金額:
15.35%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
1 分
リカバリーファクター:
-0.30
長いトレード:
21 (53.85%)
短いトレード:
18 (46.15%)
プロフィットファクター:
0.80
期待されたペイオフ:
-0.89 USD
平均利益:
5.03 USD
平均損失:
-15.96 USD
最大連続の負け:
3 (-16.09 USD)
最大連続損失:
-111.58 USD (2)
月間成長:
0.15%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
71.22 USD
最大の:
115.87 USD (2.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.53% (115.87 USD)
エクイティによる:
0.76% (10.79 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 15
GBPUSD 11
AUDUSD 7
EURUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY -96
GBPUSD 39
AUDUSD 67
EURUSD -45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY -396
GBPUSD 512
AUDUSD 426
EURUSD -48
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +43.66 USD
最悪のトレード: -60 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +31.18 USD
最大連続損失: -16.09 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
GOMarketsMU-Real 2
0.00 × 5
Exness-Real6
0.00 × 6
Exness-Real18
0.61 × 519
Tickmill-Live10
0.67 × 3
Exness-Real17
0.70 × 171
ICTrading-Live29
1.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 4
PUPrime-Live
1.11 × 9
PrimusMarkets-Live-6
1.64 × 22
Tickmill-Live09
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live23
1.83 × 6
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
Exness-Real29
3.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
4.00 × 2
Exness-Real
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
4.03 × 38
Exness-Real16
4.91 × 33
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
2 より多く...
レビューなし
2025.12.31 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.25 00:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.16 10:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
Share of trading days is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 20:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.24 16:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 16:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 16:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
