Van Thu Bui

San Tin Ex

Van Thu Bui
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
Exness-Real18
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
3 (60.00%)
Loss Trade:
2 (40.00%)
Best Trade:
43.66 USD
Worst Trade:
-59.77 USD
Profitto lordo:
44.65 USD (141 pips)
Perdita lorda:
-111.58 USD (318 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (44.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.65 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.35
Attività di trading:
1.28%
Massimo carico di deposito:
3.91%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.40
Profitto previsto:
-13.39 USD
Profitto medio:
14.88 USD
Perdita media:
-55.79 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-111.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.58 USD (2)
Crescita mensile:
-1.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
66.93 USD
Massimale:
111.58 USD (2.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.23% (111.58 USD)
Per equità:
0.59% (29.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 2
AUDUSD 1
GBPUSD 1
USDJPY 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -51
AUDUSD 44
GBPUSD 0
USDJPY -60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -142
AUDUSD 124
GBPUSD 9
USDJPY -168
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +43.66 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +44.65 USD
Massima perdita consecutiva: -111.58 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
GOMarketsMU-Real 2
0.00 × 5
Exness-Real6
0.00 × 6
Exness-Real18
0.61 × 519
Tickmill-Live10
0.67 × 3
Exness-Real17
0.70 × 171
ICTrading-Live29
1.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 4
PUPrime-Live
1.11 × 9
PrimusMarkets-Live-6
1.64 × 22
Tickmill-Live09
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live23
1.83 × 6
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
Exness-Real29
3.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
4.00 × 2
Exness-Real
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
4.03 × 38
Exness-Real16
4.91 × 33
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
2 più
Non ci sono recensioni
2025.10.24 11:29
Share of trading days is too low
2025.10.24 11:07
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 11:07
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.24 11:07
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.24 11:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 11:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.