- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
3 (60.00%)
Loss Trade:
2 (40.00%)
Best Trade:
43.66 USD
Worst Trade:
-59.77 USD
Profitto lordo:
44.65 USD (141 pips)
Perdita lorda:
-111.58 USD (318 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (44.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
44.65 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.35
Attività di trading:
1.28%
Massimo carico di deposito:
3.91%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
1 minuto
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.40
Profitto previsto:
-13.39 USD
Profitto medio:
14.88 USD
Perdita media:
-55.79 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-111.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-111.58 USD (2)
Crescita mensile:
-1.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
66.93 USD
Massimale:
111.58 USD (2.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.23% (111.58 USD)
Per equità:
0.59% (29.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|USDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-51
|AUDUSD
|44
|GBPUSD
|0
|USDJPY
|-60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-142
|AUDUSD
|124
|GBPUSD
|9
|USDJPY
|-168
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.66 USD
Worst Trade: -60 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +44.65 USD
Massima perdita consecutiva: -111.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real6
|0.00 × 6
|
Exness-Real18
|0.61 × 519
|
Tickmill-Live10
|0.67 × 3
|
Exness-Real17
|0.70 × 171
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 4
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
PrimusMarkets-Live-6
|1.64 × 22
|
Tickmill-Live09
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|1.83 × 6
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
Exness-Real29
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.34 × 62
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 2
|
Exness-Real
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
|
Exness-Real16
|4.91 × 33
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
