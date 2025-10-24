시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / San Tin Ex
Van Thu Bui

San Tin Ex

Van Thu Bui
0 리뷰
안정성
12
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 1%
Exness-Real18
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
40
이익 거래:
29 (72.50%)
손실 거래:
11 (27.50%)
최고의 거래:
43.66 USD
최악의 거래:
-59.77 USD
총 수익:
142.47 USD (1 412 pips)
총 손실:
-175.54 USD (958 pips)
연속 최대 이익:
8 (31.18 USD)
연속 최대 이익:
44.65 USD (3)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
4.65%
최대 입금량:
15.35%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
1 분
회복 요인:
-0.29
롱(주식매수):
21 (52.50%)
숏(주식차입매도):
19 (47.50%)
수익 요인:
0.81
기대수익:
-0.83 USD
평균 이익:
4.91 USD
평균 손실:
-15.96 USD
연속 최대 손실:
3 (-16.09 USD)
연속 최대 손실:
-111.58 USD (2)
월별 성장률:
1.23%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
71.22 USD
최대한의:
115.87 USD (2.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.53% (115.87 USD)
자본금별:
0.76% (10.79 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 16
GBPUSD 11
AUDUSD 7
EURUSD 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY -94
GBPUSD 39
AUDUSD 67
EURUSD -45
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY -372
GBPUSD 512
AUDUSD 426
EURUSD -48
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +43.66 USD
최악의 거래: -60 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +31.18 USD
연속 최대 손실: -16.09 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real18"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live18
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
GOMarketsMU-Real 2
0.00 × 5
Exness-Real6
0.00 × 6
Exness-Real18
0.61 × 519
Tickmill-Live10
0.67 × 3
Exness-Real17
0.70 × 171
ICTrading-Live29
1.00 × 1
GOMarketsMU-Real 10
1.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
1.00 × 4
PUPrime-Live
1.11 × 9
PrimusMarkets-Live-6
1.64 × 22
Tickmill-Live09
1.80 × 10
ICMarketsSC-Live23
1.83 × 6
FxPro.com-Real07
3.00 × 1
Exness-Real29
3.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
3.34 × 62
RoboForex-ECN-2
3.40 × 5
Pepperstone-Edge12
3.50 × 2
ICMarketsEU-Live17
4.00 × 2
Exness-Real
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
4.03 × 38
Exness-Real16
4.91 × 33
VantageInternational-Live 11
5.00 × 1
2 더...
리뷰 없음
2025.12.31 14:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 14:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.25 00:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.16 10:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 10:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.61% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.10 20:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 20:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.79% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 13:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 15:44
Share of trading days is too low
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 20:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.24 16:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.24 16:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 16:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
San Tin Ex
월별 30 USD
1%
0
0
USD
1.7K
USD
12
100%
40
72%
5%
0.81
-0.83
USD
3%
1:500
