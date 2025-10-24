- 자본
- 축소
트레이드:
40
이익 거래:
29 (72.50%)
손실 거래:
11 (27.50%)
최고의 거래:
43.66 USD
최악의 거래:
-59.77 USD
총 수익:
142.47 USD (1 412 pips)
총 손실:
-175.54 USD (958 pips)
연속 최대 이익:
8 (31.18 USD)
44.65 USD (3)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
4.65%
최대 입금량:
15.35%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
1 분
회복 요인:
-0.29
롱(주식매수):
21 (52.50%)
숏(주식차입매도):
19 (47.50%)
수익 요인:
0.81
기대수익:
-0.83 USD
평균 이익:
4.91 USD
평균 손실:
-15.96 USD
연속 최대 손실:
3 (-16.09 USD)
연속 최대 손실:
-111.58 USD (2)
월별 성장률:
1.23%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
71.22 USD
최대한의:
115.87 USD (2.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.53% (115.87 USD)
자본금별:
0.76% (10.79 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|11
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|-94
|GBPUSD
|39
|AUDUSD
|67
|EURUSD
|-45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|-372
|GBPUSD
|512
|AUDUSD
|426
|EURUSD
|-48
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +43.66 USD
최악의 거래: -60 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +31.18 USD
연속 최대 손실: -16.09 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real18"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real6
|0.00 × 6
|
Exness-Real18
|0.61 × 519
|
Tickmill-Live10
|0.67 × 3
|
Exness-Real17
|0.70 × 171
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 4
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
PrimusMarkets-Live-6
|1.64 × 22
|
Tickmill-Live09
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|1.83 × 6
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
Exness-Real29
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.34 × 62
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 2
|
Exness-Real
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
|
Exness-Real16
|4.91 × 33
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
