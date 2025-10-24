- Прирост
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
28 (71.79%)
Убыточных трейдов:
11 (28.21%)
Лучший трейд:
43.66 USD
Худший трейд:
-59.77 USD
Общая прибыль:
140.97 USD (1 388 pips)
Общий убыток:
-175.54 USD (958 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (31.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
44.65 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
0.19%
Макс. загрузка депозита:
15.35%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
1 минуту
Фактор восстановления:
-0.30
Длинных трейдов:
21 (53.85%)
Коротких трейдов:
18 (46.15%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-0.89 USD
Средняя прибыль:
5.03 USD
Средний убыток:
-15.96 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-16.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-111.58 USD (2)
Прирост в месяц:
0.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
71.22 USD
Максимальная:
115.87 USD (2.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.53% (115.87 USD)
По эквити:
0.76% (10.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|15
|GBPUSD
|11
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-96
|GBPUSD
|39
|AUDUSD
|67
|EURUSD
|-45
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-396
|GBPUSD
|512
|AUDUSD
|426
|EURUSD
|-48
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Лучший трейд: +43.66 USD
Худший трейд: -60 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +31.18 USD
Макс. убыток в серии: -16.09 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live18
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 5
|
Exness-Real6
|0.00 × 6
|
Exness-Real18
|0.61 × 519
|
Tickmill-Live10
|0.67 × 3
|
Exness-Real17
|0.70 × 171
|
ICTrading-Live29
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 10
|1.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|1.00 × 4
|
PUPrime-Live
|1.11 × 9
|
PrimusMarkets-Live-6
|1.64 × 22
|
Tickmill-Live09
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live23
|1.83 × 6
|
FxPro.com-Real07
|3.00 × 1
|
Exness-Real29
|3.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|3.34 × 62
|
RoboForex-ECN-2
|3.40 × 5
|
Pepperstone-Edge12
|3.50 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|4.00 × 2
|
Exness-Real
|4.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|4.03 × 38
|
Exness-Real16
|4.91 × 33
|
VantageInternational-Live 11
|5.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
11
100%
39
71%
0%
0.80
-0.89
USD
USD
3%
1:500