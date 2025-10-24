- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
758
盈利交易:
429 (56.59%)
亏损交易:
329 (43.40%)
最好交易:
74.43 USD
最差交易:
-72.66 USD
毛利:
2 926.84 USD (1 803 547 pips)
毛利亏损:
-3 761.87 USD (2 067 680 pips)
最大连续赢利:
20 (62.99 USD)
最大连续盈利:
134.87 USD (12)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
30.40%
最大入金加载:
101.61%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
44 分钟
采收率:
-0.78
长期交易:
271 (35.75%)
短期交易:
487 (64.25%)
利润因子:
0.78
预期回报:
-1.10 USD
平均利润:
6.82 USD
平均损失:
-11.43 USD
最大连续失误:
8 (-123.45 USD)
最大连续亏损:
-195.88 USD (6)
每月增长:
17.71%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 045.84 USD
最大值:
1 068.89 USD (83.70%)
相对跌幅:
结余:
84.25% (1 068.89 USD)
净值:
15.41% (54.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|532
|BTCUSD
|110
|USTEC_x100
|33
|BTCXAU
|30
|EURUSD
|22
|USTEC
|21
|GBPUSD
|9
|NVDA
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-888
|BTCUSD
|230
|USTEC_x100
|-99
|BTCXAU
|-52
|EURUSD
|20
|USTEC
|-15
|GBPUSD
|-30
|NVDA
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-125K
|BTCUSD
|-94K
|USTEC_x100
|-4.8K
|BTCXAU
|-29K
|EURUSD
|134
|USTEC
|-9.7K
|GBPUSD
|-2K
|NVDA
|-118
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +74.43 USD
最差交易: -73 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +62.99 USD
最大连续亏损: -123.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-67%
0
0
USD
USD
215
USD
USD
9
0%
758
56%
30%
0.77
-1.10
USD
USD
84%
1:100