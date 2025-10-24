信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Nice View Gain
A S M Ahasanul Abid

Nice View Gain

A S M Ahasanul Abid
0条评论
9
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -67%
Exness-MT5Real31
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
758
盈利交易:
429 (56.59%)
亏损交易:
329 (43.40%)
最好交易:
74.43 USD
最差交易:
-72.66 USD
毛利:
2 926.84 USD (1 803 547 pips)
毛利亏损:
-3 761.87 USD (2 067 680 pips)
最大连续赢利:
20 (62.99 USD)
最大连续盈利:
134.87 USD (12)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
30.40%
最大入金加载:
101.61%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
44 分钟
采收率:
-0.78
长期交易:
271 (35.75%)
短期交易:
487 (64.25%)
利润因子:
0.78
预期回报:
-1.10 USD
平均利润:
6.82 USD
平均损失:
-11.43 USD
最大连续失误:
8 (-123.45 USD)
最大连续亏损:
-195.88 USD (6)
每月增长:
17.71%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 045.84 USD
最大值:
1 068.89 USD (83.70%)
相对跌幅:
结余:
84.25% (1 068.89 USD)
净值:
15.41% (54.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 532
BTCUSD 110
USTEC_x100 33
BTCXAU 30
EURUSD 22
USTEC 21
GBPUSD 9
NVDA 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -888
BTCUSD 230
USTEC_x100 -99
BTCXAU -52
EURUSD 20
USTEC -15
GBPUSD -30
NVDA -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -125K
BTCUSD -94K
USTEC_x100 -4.8K
BTCXAU -29K
EURUSD 134
USTEC -9.7K
GBPUSD -2K
NVDA -118
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +74.43 USD
最差交易: -73 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +62.99 USD
最大连续亏损: -123.45 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
44.43 × 166
TitanFX-MT5-01
54.00 × 1
没有评论
2025.11.04 12:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 11:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 13:43
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:50 - 1:200
2025.10.29 13:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 11:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 10:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
