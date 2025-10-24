- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
758
利益トレード:
429 (56.59%)
損失トレード:
329 (43.40%)
ベストトレード:
74.43 USD
最悪のトレード:
-72.66 USD
総利益:
2 926.84 USD (1 803 547 pips)
総損失:
-3 761.87 USD (2 067 680 pips)
最大連続の勝ち:
20 (62.99 USD)
最大連続利益:
134.87 USD (12)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
30.40%
最大入金額:
101.61%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
44 分
リカバリーファクター:
-0.78
長いトレード:
271 (35.75%)
短いトレード:
487 (64.25%)
プロフィットファクター:
0.78
期待されたペイオフ:
-1.10 USD
平均利益:
6.82 USD
平均損失:
-11.43 USD
最大連続の負け:
8 (-123.45 USD)
最大連続損失:
-195.88 USD (6)
月間成長:
17.71%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 045.84 USD
最大の:
1 068.89 USD (83.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.25% (1 068.89 USD)
エクイティによる:
15.41% (54.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|532
|BTCUSD
|110
|USTEC_x100
|33
|BTCXAU
|30
|EURUSD
|22
|USTEC
|21
|GBPUSD
|9
|NVDA
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-888
|BTCUSD
|230
|USTEC_x100
|-99
|BTCXAU
|-52
|EURUSD
|20
|USTEC
|-15
|GBPUSD
|-30
|NVDA
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-125K
|BTCUSD
|-94K
|USTEC_x100
|-4.8K
|BTCXAU
|-29K
|EURUSD
|134
|USTEC
|-9.7K
|GBPUSD
|-2K
|NVDA
|-118
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +74.43 USD
最悪のトレード: -73 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +62.99 USD
最大連続損失: -123.45 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|49.32 × 176
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-67%
0
0
USD
USD
215
USD
USD
9
0%
758
56%
30%
0.77
-1.10
USD
USD
84%
1:100