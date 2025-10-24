シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Nice View Gain
A S M Ahasanul Abid

Nice View Gain

A S M Ahasanul Abid
レビュー0件
9週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -67%
Exness-MT5Real31
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
758
利益トレード:
429 (56.59%)
損失トレード:
329 (43.40%)
ベストトレード:
74.43 USD
最悪のトレード:
-72.66 USD
総利益:
2 926.84 USD (1 803 547 pips)
総損失:
-3 761.87 USD (2 067 680 pips)
最大連続の勝ち:
20 (62.99 USD)
最大連続利益:
134.87 USD (12)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
30.40%
最大入金額:
101.61%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
44 分
リカバリーファクター:
-0.78
長いトレード:
271 (35.75%)
短いトレード:
487 (64.25%)
プロフィットファクター:
0.78
期待されたペイオフ:
-1.10 USD
平均利益:
6.82 USD
平均損失:
-11.43 USD
最大連続の負け:
8 (-123.45 USD)
最大連続損失:
-195.88 USD (6)
月間成長:
17.71%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 045.84 USD
最大の:
1 068.89 USD (83.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
84.25% (1 068.89 USD)
エクイティによる:
15.41% (54.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 532
BTCUSD 110
USTEC_x100 33
BTCXAU 30
EURUSD 22
USTEC 21
GBPUSD 9
NVDA 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -888
BTCUSD 230
USTEC_x100 -99
BTCXAU -52
EURUSD 20
USTEC -15
GBPUSD -30
NVDA -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -125K
BTCUSD -94K
USTEC_x100 -4.8K
BTCXAU -29K
EURUSD 134
USTEC -9.7K
GBPUSD -2K
NVDA -118
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +74.43 USD
最悪のトレード: -73 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +62.99 USD
最大連続損失: -123.45 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
49.32 × 176
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
レビューなし
2025.11.04 12:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 11:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 13:43
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:50 - 1:200
2025.10.29 13:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 11:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 10:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
