- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
758
Gewinntrades:
429 (56.59%)
Verlusttrades:
329 (43.40%)
Bester Trade:
74.43 USD
Schlechtester Trade:
-72.66 USD
Bruttoprofit:
2 926.84 USD (1 803 547 pips)
Bruttoverlust:
-3 761.87 USD (2 067 680 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (62.99 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
134.87 USD (12)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
30.40%
Max deposit load:
101.61%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
44 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.78
Long-Positionen:
271 (35.75%)
Short-Positionen:
487 (64.25%)
Profit-Faktor:
0.78
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-123.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-195.88 USD (6)
Wachstum pro Monat :
17.71%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 045.84 USD
Maximaler:
1 068.89 USD (83.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
84.25% (1 068.89 USD)
Kapital:
15.41% (54.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|532
|BTCUSD
|110
|USTEC_x100
|33
|BTCXAU
|30
|EURUSD
|22
|USTEC
|21
|GBPUSD
|9
|NVDA
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-888
|BTCUSD
|230
|USTEC_x100
|-99
|BTCXAU
|-52
|EURUSD
|20
|USTEC
|-15
|GBPUSD
|-30
|NVDA
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-125K
|BTCUSD
|-94K
|USTEC_x100
|-4.8K
|BTCXAU
|-29K
|EURUSD
|134
|USTEC
|-9.7K
|GBPUSD
|-2K
|NVDA
|-118
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +74.43 USD
Schlechtester Trade: -73 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +62.99 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -123.45 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|50.35 × 178
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-67%
0
0
USD
USD
215
USD
USD
9
0%
758
56%
30%
0.77
-1.10
USD
USD
84%
1:100