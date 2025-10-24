SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Nice View Gain
A S M Ahasanul Abid

Nice View Gain

A S M Ahasanul Abid
0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -67%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
758
Gewinntrades:
429 (56.59%)
Verlusttrades:
329 (43.40%)
Bester Trade:
74.43 USD
Schlechtester Trade:
-72.66 USD
Bruttoprofit:
2 926.84 USD (1 803 547 pips)
Bruttoverlust:
-3 761.87 USD (2 067 680 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (62.99 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
134.87 USD (12)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
30.40%
Max deposit load:
101.61%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
44 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.78
Long-Positionen:
271 (35.75%)
Short-Positionen:
487 (64.25%)
Profit-Faktor:
0.78
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.43 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-123.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-195.88 USD (6)
Wachstum pro Monat :
17.71%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 045.84 USD
Maximaler:
1 068.89 USD (83.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
84.25% (1 068.89 USD)
Kapital:
15.41% (54.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 532
BTCUSD 110
USTEC_x100 33
BTCXAU 30
EURUSD 22
USTEC 21
GBPUSD 9
NVDA 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -888
BTCUSD 230
USTEC_x100 -99
BTCXAU -52
EURUSD 20
USTEC -15
GBPUSD -30
NVDA -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -125K
BTCUSD -94K
USTEC_x100 -4.8K
BTCXAU -29K
EURUSD 134
USTEC -9.7K
GBPUSD -2K
NVDA -118
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +74.43 USD
Schlechtester Trade: -73 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +62.99 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -123.45 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
50.35 × 178
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.11.04 12:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 11:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 13:43
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:50 - 1:200
2025.10.29 13:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 11:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 10:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
