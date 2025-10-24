СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Nice View Gain
A S M Ahasanul Abid

Nice View Gain

A S M Ahasanul Abid
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -67%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
758
Прибыльных трейдов:
429 (56.59%)
Убыточных трейдов:
329 (43.40%)
Лучший трейд:
74.43 USD
Худший трейд:
-72.66 USD
Общая прибыль:
2 926.84 USD (1 803 547 pips)
Общий убыток:
-3 761.87 USD (2 067 680 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (62.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
134.87 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
30.40%
Макс. загрузка депозита:
101.61%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
44 минуты
Фактор восстановления:
-0.78
Длинных трейдов:
271 (35.75%)
Коротких трейдов:
487 (64.25%)
Профит фактор:
0.78
Мат. ожидание:
-1.10 USD
Средняя прибыль:
6.82 USD
Средний убыток:
-11.43 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-123.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-195.88 USD (6)
Прирост в месяц:
17.71%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 045.84 USD
Максимальная:
1 068.89 USD (83.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.25% (1 068.89 USD)
По эквити:
15.41% (54.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 532
BTCUSD 110
USTEC_x100 33
BTCXAU 30
EURUSD 22
USTEC 21
GBPUSD 9
NVDA 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -888
BTCUSD 230
USTEC_x100 -99
BTCXAU -52
EURUSD 20
USTEC -15
GBPUSD -30
NVDA -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -125K
BTCUSD -94K
USTEC_x100 -4.8K
BTCXAU -29K
EURUSD 134
USTEC -9.7K
GBPUSD -2K
NVDA -118
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +74.43 USD
Худший трейд: -73 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +62.99 USD
Макс. убыток в серии: -123.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
44.98 × 164
TitanFX-MT5-01
54.00 × 1
2025.11.04 12:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 11:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 13:43
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:50 - 1:200
2025.10.29 13:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 11:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 10:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
