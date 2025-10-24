- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
758
Прибыльных трейдов:
429 (56.59%)
Убыточных трейдов:
329 (43.40%)
Лучший трейд:
74.43 USD
Худший трейд:
-72.66 USD
Общая прибыль:
2 926.84 USD (1 803 547 pips)
Общий убыток:
-3 761.87 USD (2 067 680 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (62.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
134.87 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
30.40%
Макс. загрузка депозита:
101.61%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
44 минуты
Фактор восстановления:
-0.78
Длинных трейдов:
271 (35.75%)
Коротких трейдов:
487 (64.25%)
Профит фактор:
0.78
Мат. ожидание:
-1.10 USD
Средняя прибыль:
6.82 USD
Средний убыток:
-11.43 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-123.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-195.88 USD (6)
Прирост в месяц:
17.71%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 045.84 USD
Максимальная:
1 068.89 USD (83.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
84.25% (1 068.89 USD)
По эквити:
15.41% (54.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|532
|BTCUSD
|110
|USTEC_x100
|33
|BTCXAU
|30
|EURUSD
|22
|USTEC
|21
|GBPUSD
|9
|NVDA
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-888
|BTCUSD
|230
|USTEC_x100
|-99
|BTCXAU
|-52
|EURUSD
|20
|USTEC
|-15
|GBPUSD
|-30
|NVDA
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-125K
|BTCUSD
|-94K
|USTEC_x100
|-4.8K
|BTCXAU
|-29K
|EURUSD
|134
|USTEC
|-9.7K
|GBPUSD
|-2K
|NVDA
|-118
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +74.43 USD
Худший трейд: -73 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +62.99 USD
Макс. убыток в серии: -123.45 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|44.98 × 164
|
TitanFX-MT5-01
|54.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-67%
0
0
USD
USD
215
USD
USD
9
0%
758
56%
30%
0.77
-1.10
USD
USD
84%
1:100