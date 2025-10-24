- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
758
Transacciones Rentables:
429 (56.59%)
Transacciones Irrentables:
329 (43.40%)
Mejor transacción:
74.43 USD
Peor transacción:
-72.66 USD
Beneficio Bruto:
2 926.84 USD (1 803 547 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 761.87 USD (2 067 680 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (62.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
134.87 USD (12)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
30.40%
Carga máxima del depósito:
101.61%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
44 minutos
Factor de Recuperación:
-0.78
Transacciones Largas:
271 (35.75%)
Transacciones Cortas:
487 (64.25%)
Factor de Beneficio:
0.78
Beneficio Esperado:
-1.10 USD
Beneficio medio:
6.82 USD
Pérdidas medias:
-11.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-123.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-195.88 USD (6)
Crecimiento al mes:
17.71%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 045.84 USD
Máxima:
1 068.89 USD (83.70%)
Reducción relativa:
De balance:
84.25% (1 068.89 USD)
De fondos:
15.41% (54.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|532
|BTCUSD
|110
|USTEC_x100
|33
|BTCXAU
|30
|EURUSD
|22
|USTEC
|21
|GBPUSD
|9
|NVDA
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-888
|BTCUSD
|230
|USTEC_x100
|-99
|BTCXAU
|-52
|EURUSD
|20
|USTEC
|-15
|GBPUSD
|-30
|NVDA
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-125K
|BTCUSD
|-94K
|USTEC_x100
|-4.8K
|BTCXAU
|-29K
|EURUSD
|134
|USTEC
|-9.7K
|GBPUSD
|-2K
|NVDA
|-118
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +74.43 USD
Peor transacción: -73 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +62.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -123.45 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|49.32 × 176
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-67%
0
0
USD
USD
215
USD
USD
9
0%
758
56%
30%
0.77
-1.10
USD
USD
84%
1:100