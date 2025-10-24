SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Nice View Gain
A S M Ahasanul Abid

Nice View Gain

A S M Ahasanul Abid
0 comentarios
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -67%
Exness-MT5Real31
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
758
Transacciones Rentables:
429 (56.59%)
Transacciones Irrentables:
329 (43.40%)
Mejor transacción:
74.43 USD
Peor transacción:
-72.66 USD
Beneficio Bruto:
2 926.84 USD (1 803 547 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 761.87 USD (2 067 680 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (62.99 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
134.87 USD (12)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
30.40%
Carga máxima del depósito:
101.61%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
44 minutos
Factor de Recuperación:
-0.78
Transacciones Largas:
271 (35.75%)
Transacciones Cortas:
487 (64.25%)
Factor de Beneficio:
0.78
Beneficio Esperado:
-1.10 USD
Beneficio medio:
6.82 USD
Pérdidas medias:
-11.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-123.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-195.88 USD (6)
Crecimiento al mes:
17.71%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 045.84 USD
Máxima:
1 068.89 USD (83.70%)
Reducción relativa:
De balance:
84.25% (1 068.89 USD)
De fondos:
15.41% (54.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 532
BTCUSD 110
USTEC_x100 33
BTCXAU 30
EURUSD 22
USTEC 21
GBPUSD 9
NVDA 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -888
BTCUSD 230
USTEC_x100 -99
BTCXAU -52
EURUSD 20
USTEC -15
GBPUSD -30
NVDA -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -125K
BTCUSD -94K
USTEC_x100 -4.8K
BTCXAU -29K
EURUSD 134
USTEC -9.7K
GBPUSD -2K
NVDA -118
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +74.43 USD
Peor transacción: -73 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +62.99 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -123.45 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
49.32 × 176
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
No hay comentarios
2025.11.04 12:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 11:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 13:43
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:50 - 1:200
2025.10.29 13:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 11:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 10:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Nice View Gain
30 USD al mes
-67%
0
0
USD
215
USD
9
0%
758
56%
30%
0.77
-1.10
USD
84%
1:100
Copiar

