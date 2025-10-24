- 자본
- 축소
트레이드:
772
이익 거래:
438 (56.73%)
손실 거래:
334 (43.26%)
최고의 거래:
74.43 USD
최악의 거래:
-72.66 USD
총 수익:
3 033.00 USD (1 860 169 pips)
총 손실:
-3 805.71 USD (2 090 477 pips)
연속 최대 이익:
20 (62.99 USD)
연속 최대 이익:
134.87 USD (12)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
25.60%
최대 입금량:
101.61%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
43 분
회복 요인:
-0.72
롱(주식매수):
281 (36.40%)
숏(주식차입매도):
491 (63.60%)
수익 요인:
0.80
기대수익:
-1.00 USD
평균 이익:
6.92 USD
평균 손실:
-11.39 USD
연속 최대 손실:
8 (-123.45 USD)
연속 최대 손실:
-195.88 USD (6)
월별 성장률:
42.49%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 045.84 USD
최대한의:
1 068.89 USD (83.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
84.25% (1 068.89 USD)
자본금별:
15.41% (54.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|546
|BTCUSD
|110
|USTEC_x100
|33
|BTCXAU
|30
|EURUSD
|22
|USTEC
|21
|GBPUSD
|9
|NVDA
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-826
|BTCUSD
|230
|USTEC_x100
|-99
|BTCXAU
|-52
|EURUSD
|20
|USTEC
|-15
|GBPUSD
|-30
|NVDA
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-91K
|BTCUSD
|-94K
|USTEC_x100
|-4.8K
|BTCXAU
|-29K
|EURUSD
|134
|USTEC
|-9.7K
|GBPUSD
|-2K
|NVDA
|-118
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +74.43 USD
최악의 거래: -73 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +62.99 USD
연속 최대 손실: -123.45 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real31
|11.00 × 20
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|51.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-56%
0
0
USD
USD
207
USD
USD
11
0%
772
56%
26%
0.79
-1.00
USD
USD
84%
1:100