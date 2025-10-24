- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
36
Profit Trade:
23 (63.88%)
Loss Trade:
13 (36.11%)
Best Trade:
43.68 USD
Worst Trade:
-38.83 USD
Profitto lordo:
142.98 USD (61 141 pips)
Perdita lorda:
-220.65 USD (53 627 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (76.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
76.00 USD (10)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
46.75%
Massimo carico di deposito:
70.12%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
16 minuti
Fattore di recupero:
-0.77
Long Trade:
12 (33.33%)
Short Trade:
24 (66.67%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-2.16 USD
Profitto medio:
6.22 USD
Perdita media:
-16.97 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-58.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-58.03 USD (4)
Crescita mensile:
-6.19%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
77.67 USD
Massimale:
100.72 USD (7.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.89% (100.72 USD)
Per equità:
2.92% (35.37 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|USTEC
|3
|USTEC_x100
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-67
|USTEC
|5
|USTEC_x100
|-16
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-4K
|USTEC
|13K
|USTEC_x100
|-1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +43.68 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +76.00 USD
Massima perdita consecutiva: -58.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|18.00 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-6%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
1
0%
36
63%
47%
0.64
-2.16
USD
USD
8%
1:50