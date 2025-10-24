SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Nice View Gain
A S M Ahasanul Abid

Nice View Gain

A S M Ahasanul Abid
0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -67%
Exness-MT5Real31
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
758
Negociações com lucro:
429 (56.59%)
Negociações com perda:
329 (43.40%)
Melhor negociação:
74.43 USD
Pior negociação:
-72.66 USD
Lucro bruto:
2 926.84 USD (1 803 547 pips)
Perda bruta:
-3 761.87 USD (2 067 680 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (62.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
134.87 USD (12)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
30.40%
Depósito máximo carregado:
101.61%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
44 minutos
Fator de recuperação:
-0.78
Negociações longas:
271 (35.75%)
Negociações curtas:
487 (64.25%)
Fator de lucro:
0.78
Valor esperado:
-1.10 USD
Lucro médio:
6.82 USD
Perda média:
-11.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-123.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-195.88 USD (6)
Crescimento mensal:
17.71%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 045.84 USD
Máximo:
1 068.89 USD (83.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
84.25% (1 068.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.41% (54.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 532
BTCUSD 110
USTEC_x100 33
BTCXAU 30
EURUSD 22
USTEC 21
GBPUSD 9
NVDA 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -888
BTCUSD 230
USTEC_x100 -99
BTCXAU -52
EURUSD 20
USTEC -15
GBPUSD -30
NVDA -1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -125K
BTCUSD -94K
USTEC_x100 -4.8K
BTCXAU -29K
EURUSD 134
USTEC -9.7K
GBPUSD -2K
NVDA -118
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +74.43 USD
Pior negociação: -73 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +62.99 USD
Máxima perda consecutiva: -123.45 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 4
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
TitanFX-MT5-01
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
49.32 × 176
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.11.04 12:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 11:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 13:43
Signal account leverage was changed 2 times within the range 1:50 - 1:200
2025.10.29 13:43
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.28 08:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 11:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.24 10:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.24 10:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Nice View Gain
30 USD por mês
-67%
0
0
USD
215
USD
9
0%
758
56%
30%
0.77
-1.10
USD
84%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.