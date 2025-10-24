- Crescimento
Negociações:
758
Negociações com lucro:
429 (56.59%)
Negociações com perda:
329 (43.40%)
Melhor negociação:
74.43 USD
Pior negociação:
-72.66 USD
Lucro bruto:
2 926.84 USD (1 803 547 pips)
Perda bruta:
-3 761.87 USD (2 067 680 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (62.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
134.87 USD (12)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
30.40%
Depósito máximo carregado:
101.61%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
44 minutos
Fator de recuperação:
-0.78
Negociações longas:
271 (35.75%)
Negociações curtas:
487 (64.25%)
Fator de lucro:
0.78
Valor esperado:
-1.10 USD
Lucro médio:
6.82 USD
Perda média:
-11.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-123.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-195.88 USD (6)
Crescimento mensal:
17.71%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 045.84 USD
Máximo:
1 068.89 USD (83.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
84.25% (1 068.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.41% (54.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|532
|BTCUSD
|110
|USTEC_x100
|33
|BTCXAU
|30
|EURUSD
|22
|USTEC
|21
|GBPUSD
|9
|NVDA
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-888
|BTCUSD
|230
|USTEC_x100
|-99
|BTCXAU
|-52
|EURUSD
|20
|USTEC
|-15
|GBPUSD
|-30
|NVDA
|-1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-125K
|BTCUSD
|-94K
|USTEC_x100
|-4.8K
|BTCXAU
|-29K
|EURUSD
|134
|USTEC
|-9.7K
|GBPUSD
|-2K
|NVDA
|-118
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|49.32 × 176
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-67%
0
0
USD
USD
215
USD
USD
9
0%
758
56%
30%
0.77
-1.10
USD
USD
84%
1:100