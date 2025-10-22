- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
6 306
盈利交易:
4 219 (66.90%)
亏损交易:
2 087 (33.10%)
最好交易:
30 607.20 USD
最差交易:
-82 988.93 USD
毛利:
2 152 378.68 USD (2 161 461 pips)
毛利亏损:
-1 298 355.08 USD (2 057 663 pips)
最大连续赢利:
23 (23 325.13 USD)
最大连续盈利:
54 943.90 USD (3)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.73%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
363
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
6.20
长期交易:
3 113 (49.37%)
短期交易:
3 193 (50.63%)
利润因子:
1.66
预期回报:
135.43 USD
平均利润:
510.16 USD
平均损失:
-622.12 USD
最大连续失误:
13 (-42 380.04 USD)
最大连续亏损:
-85 169.03 USD (2)
每月增长:
14.10%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
817.83 USD
最大值:
137 852.46 USD (10.65%)
相对跌幅:
结余:
3.88% (42 380.04 USD)
净值:
15.32% (1 000 057.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|6305
|BTCUSD.UScent
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.UScent
|854K
|BTCUSD.UScent
|2
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.UScent
|104K
|BTCUSD.UScent
|21
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +30 607.20 USD
最差交易: -82 989 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +23 325.13 USD
最大连续亏损: -42 380.04 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GinzoNetwork-Trade 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
细水长流、微风拂来
