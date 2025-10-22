SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Golden wind
Li Min Lin

Golden wind

Li Min Lin
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 37%
GinzoNetwork-Trade
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
6 417
Negociações com lucro:
4 284 (66.76%)
Negociações com perda:
2 133 (33.24%)
Melhor negociação:
30 607.20 USD
Pior negociação:
-82 988.93 USD
Lucro bruto:
2 175 785.43 USD (2 266 403 pips)
Perda bruta:
-1 305 894.87 USD (2 120 295 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (23 325.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
54 943.90 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.73%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
426
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
6.31
Negociações longas:
3 168 (49.37%)
Negociações curtas:
3 249 (50.63%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
135.56 USD
Lucro médio:
507.89 USD
Perda média:
-612.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-42 380.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-85 169.03 USD (2)
Crescimento mensal:
13.91%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
817.83 USD
Máximo:
137 852.46 USD (10.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.88% (42 380.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.32% (1 000 057.25 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.UScent 6404
BTCUSD.c 12
BTCUSD.UScent 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.UScent 870K
BTCUSD.c 28
BTCUSD.UScent 2
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.UScent 114K
BTCUSD.c 33K
BTCUSD.UScent 21
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +30 607.20 USD
Pior negociação: -82 989 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +23 325.13 USD
Máxima perda consecutiva: -42 380.04 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GinzoNetwork-Trade" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

细水长流、微风拂来
Sem comentários
2025.10.22 17:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 16:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
