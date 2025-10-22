- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
6 417
Negociações com lucro:
4 284 (66.76%)
Negociações com perda:
2 133 (33.24%)
Melhor negociação:
30 607.20 USD
Pior negociação:
-82 988.93 USD
Lucro bruto:
2 175 785.43 USD (2 266 403 pips)
Perda bruta:
-1 305 894.87 USD (2 120 295 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (23 325.13 USD)
Máximo lucro consecutivo:
54 943.90 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
3.73%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
426
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
6.31
Negociações longas:
3 168 (49.37%)
Negociações curtas:
3 249 (50.63%)
Fator de lucro:
1.67
Valor esperado:
135.56 USD
Lucro médio:
507.89 USD
Perda média:
-612.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-42 380.04 USD)
Máxima perda consecutiva:
-85 169.03 USD (2)
Crescimento mensal:
13.91%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
817.83 USD
Máximo:
137 852.46 USD (10.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.88% (42 380.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.32% (1 000 057.25 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|6404
|BTCUSD.c
|12
|BTCUSD.UScent
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.UScent
|870K
|BTCUSD.c
|28
|BTCUSD.UScent
|2
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.UScent
|114K
|BTCUSD.c
|33K
|BTCUSD.UScent
|21
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +30 607.20 USD
Pior negociação: -82 989 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +23 325.13 USD
Máxima perda consecutiva: -42 380.04 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GinzoNetwork-Trade" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
细水长流、微风拂来
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
37%
0
0
USD
USD
7M
USD
USD
10
90%
6 417
66%
100%
1.66
135.56
USD
USD
15%
1:500