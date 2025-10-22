- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
6 456
利益トレード:
4 309 (66.74%)
損失トレード:
2 147 (33.26%)
ベストトレード:
30 607.20 USD
最悪のトレード:
-82 988.93 USD
総利益:
2 175 930.69 USD (2 530 199 pips)
総損失:
-1 305 940.21 USD (2 303 143 pips)
最大連続の勝ち:
23 (23 325.13 USD)
最大連続利益:
54 943.90 USD (3)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.73%
最近のトレード:
38 分前
1週間当たりの取引:
466
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
6.31
長いトレード:
3 189 (49.40%)
短いトレード:
3 267 (50.60%)
プロフィットファクター:
1.67
期待されたペイオフ:
134.76 USD
平均利益:
504.97 USD
平均損失:
-608.26 USD
最大連続の負け:
13 (-42 380.04 USD)
最大連続損失:
-85 169.03 USD (2)
月間成長:
13.76%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
817.83 USD
最大の:
137 852.46 USD (10.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.88% (42 380.04 USD)
エクイティによる:
15.32% (1 000 057.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|6404
|BTCUSD.c
|51
|BTCUSD.UScent
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.UScent
|870K
|BTCUSD.c
|128
|BTCUSD.UScent
|2
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.UScent
|114K
|BTCUSD.c
|113K
|BTCUSD.UScent
|21
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +30 607.20 USD
最悪のトレード: -82 989 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +23 325.13 USD
最大連続損失: -42 380.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GinzoNetwork-Trade"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
细水长流、微风拂来
