Li Min Lin

Golden wind

Li Min Lin
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 37%
GinzoNetwork-Trade
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
6 456
利益トレード:
4 309 (66.74%)
損失トレード:
2 147 (33.26%)
ベストトレード:
30 607.20 USD
最悪のトレード:
-82 988.93 USD
総利益:
2 175 930.69 USD (2 530 199 pips)
総損失:
-1 305 940.21 USD (2 303 143 pips)
最大連続の勝ち:
23 (23 325.13 USD)
最大連続利益:
54 943.90 USD (3)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
3.73%
最近のトレード:
38 分前
1週間当たりの取引:
466
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
6.31
長いトレード:
3 189 (49.40%)
短いトレード:
3 267 (50.60%)
プロフィットファクター:
1.67
期待されたペイオフ:
134.76 USD
平均利益:
504.97 USD
平均損失:
-608.26 USD
最大連続の負け:
13 (-42 380.04 USD)
最大連続損失:
-85 169.03 USD (2)
月間成長:
13.76%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
817.83 USD
最大の:
137 852.46 USD (10.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.88% (42 380.04 USD)
エクイティによる:
15.32% (1 000 057.25 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.UScent 6404
BTCUSD.c 51
BTCUSD.UScent 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.UScent 870K
BTCUSD.c 128
BTCUSD.UScent 2
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.UScent 114K
BTCUSD.c 113K
BTCUSD.UScent 21
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +30 607.20 USD
最悪のトレード: -82 989 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +23 325.13 USD
最大連続損失: -42 380.04 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GinzoNetwork-Trade"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

细水长流、微风拂来
レビューなし
2025.10.22 17:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 16:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
