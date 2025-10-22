- 자본
- 축소
트레이드:
7 563
이익 거래:
5 029 (66.49%)
손실 거래:
2 534 (33.51%)
최고의 거래:
77 580.72 USD
최악의 거래:
-156 176.96 USD
총 수익:
3 753 617.88 USD (7 543 408 pips)
총 손실:
-2 713 807.23 USD (8 564 791 pips)
연속 최대 이익:
23 (23 325.13 USD)
연속 최대 이익:
83 646.00 USD (2)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
5.58%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
887
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
4.56
롱(주식매수):
3 700 (48.92%)
숏(주식차입매도):
3 863 (51.08%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
137.49 USD
평균 이익:
746.39 USD
평균 손실:
-1 070.96 USD
연속 최대 손실:
13 (-42 380.04 USD)
연속 최대 손실:
-156 178.81 USD (2)
월별 성장률:
12.88%
Algo 트레이딩:
88%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
817.83 USD
최대한의:
228 268.49 USD (13.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.88% (42 380.04 USD)
자본금별:
28.26% (1 966 535.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|6821
|BTCUSD.c
|741
|BTCUSD.UScent
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.UScent
|1M
|BTCUSD.c
|2.3K
|BTCUSD.UScent
|2
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.UScent
|68K
|BTCUSD.c
|-1.1M
|BTCUSD.UScent
|21
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +77 580.72 USD
최악의 거래: -156 177 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +23 325.13 USD
연속 최대 손실: -42 380.04 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GinzoNetwork-Trade"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
细水长流、微风拂来
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
40%
0
0
USD
USD
7.2M
USD
USD
11
88%
7 563
66%
100%
1.38
137.49
USD
USD
28%
1:500