İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
38 (64.40%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (35.59%)
En iyi işlem:
999.54 USD
En kötü işlem:
-237.76 USD
Brüt kâr:
2 861.81 USD (24 057 pips)
Brüt zarar:
-1 290.81 USD (22 410 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (370.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 548.71 USD (4)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.09%
En son işlem:
0 dakika önce
Hafta başına işlemler:
63
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
1.69
Alış işlemleri:
28 (47.46%)
Satış işlemleri:
31 (52.54%)
Kâr faktörü:
2.22
Beklenen getiri:
26.63 USD
Ortalama kâr:
75.31 USD
Ortalama zarar:
-61.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-928.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-928.16 USD (6)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
817.83 USD
Maksimum:
928.16 USD (0.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.19% (928.16 USD)
Varlığa göre:
0.08% (416.93 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSD.UScent
59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSD.UScent
1.6K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSD.UScent
1.6K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +999.54 USD
En kötü işlem: -238 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +370.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -928.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GinzoNetwork-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
