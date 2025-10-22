SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Golden wind
Li Min Lin

Golden wind

Li Min Lin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 39%
GinzoNetwork-Trade
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
6 726
Gewinntrades:
4 496 (66.84%)
Verlusttrades:
2 230 (33.15%)
Bester Trade:
30 607.20 USD
Schlechtester Trade:
-82 988.93 USD
Bruttoprofit:
2 429 261.71 USD (3 665 408 pips)
Bruttoverlust:
-1 430 433.63 USD (3 433 911 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (23 325.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
54 943.90 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.73%
Letzter Trade:
18 Minuten
Trades pro Woche:
718
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
7.25
Long-Positionen:
3 306 (49.15%)
Short-Positionen:
3 420 (50.85%)
Profit-Faktor:
1.70
Mathematische Gewinnerwartung:
148.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
540.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-641.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-42 380.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-85 169.03 USD (2)
Wachstum pro Monat :
15.85%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
817.83 USD
Maximaler:
137 852.46 USD (10.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.88% (42 380.04 USD)
Kapital:
15.32% (1 000 057.25 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.UScent 6536
BTCUSD.c 189
BTCUSD.UScent 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.UScent 998K
BTCUSD.c 542
BTCUSD.UScent 2
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.UScent 104K
BTCUSD.c 128K
BTCUSD.UScent 21
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +30 607.20 USD
Schlechtester Trade: -82 989 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23 325.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -42 380.04 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GinzoNetwork-Trade" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

细水长流、微风拂来
Keine Bewertungen
2025.10.22 17:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 16:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
