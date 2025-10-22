- Wachstum
Trades insgesamt:
6 726
Gewinntrades:
4 496 (66.84%)
Verlusttrades:
2 230 (33.15%)
Bester Trade:
30 607.20 USD
Schlechtester Trade:
-82 988.93 USD
Bruttoprofit:
2 429 261.71 USD (3 665 408 pips)
Bruttoverlust:
-1 430 433.63 USD (3 433 911 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (23 325.13 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
54 943.90 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
3.73%
Letzter Trade:
18 Minuten
Trades pro Woche:
718
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
7.25
Long-Positionen:
3 306 (49.15%)
Short-Positionen:
3 420 (50.85%)
Profit-Faktor:
1.70
Mathematische Gewinnerwartung:
148.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
540.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-641.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-42 380.04 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-85 169.03 USD (2)
Wachstum pro Monat :
15.85%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
817.83 USD
Maximaler:
137 852.46 USD (10.65%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.88% (42 380.04 USD)
Kapital:
15.32% (1 000 057.25 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|6536
|BTCUSD.c
|189
|BTCUSD.UScent
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.UScent
|998K
|BTCUSD.c
|542
|BTCUSD.UScent
|2
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.UScent
|104K
|BTCUSD.c
|128K
|BTCUSD.UScent
|21
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Bester Trade: +30 607.20 USD
Schlechtester Trade: -82 989 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23 325.13 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -42 380.04 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GinzoNetwork-Trade" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
细水长流、微风拂来
Keine Bewertungen
