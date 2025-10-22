- Прирост
Всего трейдов:
6 257
Прибыльных трейдов:
4 189 (66.94%)
Убыточных трейдов:
2 068 (33.05%)
Лучший трейд:
30 607.20 USD
Худший трейд:
-82 988.93 USD
Общая прибыль:
2 107 221.78 USD (2 145 345 pips)
Общий убыток:
-1 275 496.72 USD (2 031 541 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (23 325.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
54 943.90 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.73%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
484
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
6.03
Длинных трейдов:
3 091 (49.40%)
Коротких трейдов:
3 166 (50.60%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
132.93 USD
Средняя прибыль:
503.04 USD
Средний убыток:
-616.78 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-42 380.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-85 169.03 USD (2)
Прирост в месяц:
14.45%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
817.83 USD
Максимальная:
137 852.46 USD (10.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.88% (42 380.04 USD)
По эквити:
15.32% (1 000 057.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|6256
|BTCUSD.UScent
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.UScent
|832K
|BTCUSD.UScent
|2
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.UScent
|114K
|BTCUSD.UScent
|21
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +30 607.20 USD
Худший трейд: -82 989 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +23 325.13 USD
Макс. убыток в серии: -42 380.04 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GinzoNetwork-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
细水长流、微风拂来
Нет отзывов
