Li Min Lin

Golden wind

Li Min Lin
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 36%
GinzoNetwork-Trade
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 257
Прибыльных трейдов:
4 189 (66.94%)
Убыточных трейдов:
2 068 (33.05%)
Лучший трейд:
30 607.20 USD
Худший трейд:
-82 988.93 USD
Общая прибыль:
2 107 221.78 USD (2 145 345 pips)
Общий убыток:
-1 275 496.72 USD (2 031 541 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (23 325.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
54 943.90 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
3.73%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
484
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
6.03
Длинных трейдов:
3 091 (49.40%)
Коротких трейдов:
3 166 (50.60%)
Профит фактор:
1.65
Мат. ожидание:
132.93 USD
Средняя прибыль:
503.04 USD
Средний убыток:
-616.78 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-42 380.04 USD)
Макс. убыток в серии:
-85 169.03 USD (2)
Прирост в месяц:
14.45%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
817.83 USD
Максимальная:
137 852.46 USD (10.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.88% (42 380.04 USD)
По эквити:
15.32% (1 000 057.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.UScent 6256
BTCUSD.UScent 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.UScent 832K
BTCUSD.UScent 2
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.UScent 114K
BTCUSD.UScent 21
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +30 607.20 USD
Худший трейд: -82 989 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +23 325.13 USD
Макс. убыток в серии: -42 380.04 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GinzoNetwork-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

细水长流、微风拂来
Нет отзывов
2025.10.22 17:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 16:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
