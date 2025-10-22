SeñalesSecciones
Li Min Lin

Golden wind

Li Min Lin
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 37%
GinzoNetwork-Trade
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
6 405
Transacciones Rentables:
4 276 (66.76%)
Transacciones Irrentables:
2 129 (33.24%)
Mejor transacción:
30 607.20 USD
Peor transacción:
-82 988.93 USD
Beneficio Bruto:
2 175 748.83 USD (2 190 128 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 305 886.13 USD (2 076 544 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (23 325.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
54 943.90 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.73%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
412
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
6.31
Transacciones Largas:
3 161 (49.35%)
Transacciones Cortas:
3 244 (50.65%)
Factor de Beneficio:
1.67
Beneficio Esperado:
135.81 USD
Beneficio medio:
508.83 USD
Pérdidas medias:
-613.38 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-42 380.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-85 169.03 USD (2)
Crecimiento al mes:
14.05%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
817.83 USD
Máxima:
137 852.46 USD (10.65%)
Reducción relativa:
De balance:
3.88% (42 380.04 USD)
De fondos:
15.32% (1 000 057.25 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.UScent 6404
BTCUSD.UScent 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.UScent 870K
BTCUSD.UScent 2
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.UScent 114K
BTCUSD.UScent 21
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +30 607.20 USD
Peor transacción: -82 989 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +23 325.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -42 380.04 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GinzoNetwork-Trade" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

细水长流、微风拂来
No hay comentarios
2025.10.22 17:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 17:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 16:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
