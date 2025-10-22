- Incremento
Total de Trades:
6 405
Transacciones Rentables:
4 276 (66.76%)
Transacciones Irrentables:
2 129 (33.24%)
Mejor transacción:
30 607.20 USD
Peor transacción:
-82 988.93 USD
Beneficio Bruto:
2 175 748.83 USD (2 190 128 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 305 886.13 USD (2 076 544 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (23 325.13 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
54 943.90 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.73%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
412
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
6.31
Transacciones Largas:
3 161 (49.35%)
Transacciones Cortas:
3 244 (50.65%)
Factor de Beneficio:
1.67
Beneficio Esperado:
135.81 USD
Beneficio medio:
508.83 USD
Pérdidas medias:
-613.38 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-42 380.04 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-85 169.03 USD (2)
Crecimiento al mes:
14.05%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
817.83 USD
Máxima:
137 852.46 USD (10.65%)
Reducción relativa:
De balance:
3.88% (42 380.04 USD)
De fondos:
15.32% (1 000 057.25 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|6404
|BTCUSD.UScent
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.UScent
|870K
|BTCUSD.UScent
|2
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.UScent
|114K
|BTCUSD.UScent
|21
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
Mejor transacción: +30 607.20 USD
Peor transacción: -82 989 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +23 325.13 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -42 380.04 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GinzoNetwork-Trade" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
细水长流、微风拂来
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
37%
0
0
USD
USD
6.6M
USD
USD
10
90%
6 405
66%
100%
1.66
135.81
USD
USD
15%
1:500