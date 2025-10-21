- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
248
盈利交易:
189 (76.20%)
亏损交易:
59 (23.79%)
最好交易:
142.23 USD
最差交易:
-239.87 USD
毛利:
4 999.04 USD (360 772 pips)
毛利亏损:
-2 836.67 USD (251 305 pips)
最大连续赢利:
19 (724.94 USD)
最大连续盈利:
735.82 USD (12)
夏普比率:
0.16
交易活动:
62.77%
最大入金加载:
25.66%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.75
长期交易:
129 (52.02%)
短期交易:
119 (47.98%)
利润因子:
1.76
预期回报:
8.72 USD
平均利润:
26.45 USD
平均损失:
-48.08 USD
最大连续失误:
6 (-326.89 USD)
最大连续亏损:
-539.09 USD (4)
每月增长:
72.11%
年度预测:
874.94%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
302.53 USD
最大值:
577.17 USD (20.31%)
相对跌幅:
结余:
37.53% (419.55 USD)
净值:
57.68% (624.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|247
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.2K
|AUDUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|110K
|AUDUSD
|-79
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +142.23 USD
最差交易: -240 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +724.94 USD
最大连续亏损: -326.89 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
Trade Gold Only…
Targets 10% /month….
Please Wait, see and Follow….
没有评论
