Всего трейдов:
248
Прибыльных трейдов:
189 (76.20%)
Убыточных трейдов:
59 (23.79%)
Лучший трейд:
142.23 USD
Худший трейд:
-239.87 USD
Общая прибыль:
4 999.04 USD (360 772 pips)
Общий убыток:
-2 836.67 USD (251 305 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (724.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
735.82 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
62.77%
Макс. загрузка депозита:
25.66%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.75
Длинных трейдов:
129 (52.02%)
Коротких трейдов:
119 (47.98%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
8.72 USD
Средняя прибыль:
26.45 USD
Средний убыток:
-48.08 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-326.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-539.09 USD (4)
Прирост в месяц:
72.11%
Годовой прогноз:
874.94%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
302.53 USD
Максимальная:
577.17 USD (20.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.53% (419.55 USD)
По эквити:
57.68% (624.20 USD)
Лучший трейд: +142.23 USD
Худший трейд: -240 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +724.94 USD
Макс. убыток в серии: -326.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
Trade Gold Only…
Targets 10% /month….
Please Wait, see and Follow….
Нет отзывов
