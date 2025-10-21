Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live12 0.00 × 3 UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 1 Pepperstone-Edge05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 CPTMarkets-Live02 0.00 × 3 TradeMaxGlobal-Live5 2.31 × 52 TitanFX-02 5.03 × 34 SwitchMarkets-Real 6.67 × 18 Tickmill-Live09 7.35 × 267 Pepperstone-Edge01 7.76 × 63 EightcapLtd-Real-4 8.21 × 583 ICMarketsSC-Live26 11.52 × 56 RoboForex-ProCent-5 12.85 × 172 RoboForex-ProCent-8 14.17 × 119 KeyToMarkets-Live 15.00 × 3 VantageInternational-Live 4 18.00 × 1 Alpari-ECN1 19.33 × 46 ICMarketsSC-Live17 24.83 × 86