Farida Khondari

GOLD88

Farida Khondari
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 316%
Headway-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
248
Прибыльных трейдов:
189 (76.20%)
Убыточных трейдов:
59 (23.79%)
Лучший трейд:
142.23 USD
Худший трейд:
-239.87 USD
Общая прибыль:
4 999.04 USD (360 772 pips)
Общий убыток:
-2 836.67 USD (251 305 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (724.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
735.82 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
62.77%
Макс. загрузка депозита:
25.66%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.75
Длинных трейдов:
129 (52.02%)
Коротких трейдов:
119 (47.98%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
8.72 USD
Средняя прибыль:
26.45 USD
Средний убыток:
-48.08 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-326.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-539.09 USD (4)
Прирост в месяц:
72.11%
Годовой прогноз:
874.94%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
302.53 USD
Максимальная:
577.17 USD (20.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.53% (419.55 USD)
По эквити:
57.68% (624.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 247
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.2K
AUDUSD -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 110K
AUDUSD -79
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +142.23 USD
Худший трейд: -240 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +724.94 USD
Макс. убыток в серии: -326.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
Trade Gold Only…
Targets 10% /month….

Please Wait, see and Follow….
Нет отзывов
2026.01.13 14:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 04:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 23:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 13:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 11:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 18:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.30 18:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
