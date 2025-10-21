- Incremento
Total de Trades:
248
Transacciones Rentables:
189 (76.20%)
Transacciones Irrentables:
59 (23.79%)
Mejor transacción:
142.23 USD
Peor transacción:
-239.87 USD
Beneficio Bruto:
4 999.04 USD (360 772 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 836.67 USD (251 305 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (724.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
735.82 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
62.77%
Carga máxima del depósito:
25.66%
Último trade:
4 minutos
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.75
Transacciones Largas:
129 (52.02%)
Transacciones Cortas:
119 (47.98%)
Factor de Beneficio:
1.76
Beneficio Esperado:
8.72 USD
Beneficio medio:
26.45 USD
Pérdidas medias:
-48.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-326.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-539.09 USD (4)
Crecimiento al mes:
72.11%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
302.53 USD
Máxima:
577.17 USD (20.31%)
Reducción relativa:
De balance:
37.53% (419.55 USD)
De fondos:
57.68% (624.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|247
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2.2K
|AUDUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|110K
|AUDUSD
|-79
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Mejor transacción: +142.23 USD
Peor transacción: -240 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +724.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -326.89 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
Trade Gold Only…
Targets 10% /month….
Please Wait, see and Follow….
