Farida Khondari

GOLD88

Farida Khondari
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 33 USD al mes
incremento desde 2025 316%
Headway-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
248
Transacciones Rentables:
189 (76.20%)
Transacciones Irrentables:
59 (23.79%)
Mejor transacción:
142.23 USD
Peor transacción:
-239.87 USD
Beneficio Bruto:
4 999.04 USD (360 772 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 836.67 USD (251 305 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (724.94 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
735.82 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
62.77%
Carga máxima del depósito:
25.66%
Último trade:
4 minutos
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
3.75
Transacciones Largas:
129 (52.02%)
Transacciones Cortas:
119 (47.98%)
Factor de Beneficio:
1.76
Beneficio Esperado:
8.72 USD
Beneficio medio:
26.45 USD
Pérdidas medias:
-48.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-326.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-539.09 USD (4)
Crecimiento al mes:
72.11%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
302.53 USD
Máxima:
577.17 USD (20.31%)
Reducción relativa:
De balance:
37.53% (419.55 USD)
De fondos:
57.68% (624.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 247
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.2K
AUDUSD -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 110K
AUDUSD -79
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +142.23 USD
Peor transacción: -240 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +724.94 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -326.89 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
Trade Gold Only…
Targets 10% /month….

Please Wait, see and Follow….
2026.01.13 14:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 04:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 23:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 13:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 11:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 18:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.30 18:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GOLD88
33 USD al mes
316%
0
0
USD
1.8K
USD
13
0%
248
76%
63%
1.76
8.72
USD
58%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.