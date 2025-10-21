- 자본
트레이드:
248
이익 거래:
189 (76.20%)
손실 거래:
59 (23.79%)
최고의 거래:
142.23 USD
최악의 거래:
-239.87 USD
총 수익:
4 999.04 USD (360 772 pips)
총 손실:
-2 836.67 USD (251 305 pips)
연속 최대 이익:
19 (724.94 USD)
연속 최대 이익:
735.82 USD (12)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
62.77%
최대 입금량:
25.66%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
3.75
롱(주식매수):
129 (52.02%)
숏(주식차입매도):
119 (47.98%)
수익 요인:
1.76
기대수익:
8.72 USD
평균 이익:
26.45 USD
평균 손실:
-48.08 USD
연속 최대 손실:
6 (-326.89 USD)
연속 최대 손실:
-539.09 USD (4)
월별 성장률:
72.11%
연간 예측:
874.94%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
302.53 USD
최대한의:
577.17 USD (20.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.53% (419.55 USD)
자본금별:
57.68% (624.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|247
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.2K
|AUDUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|110K
|AUDUSD
|-79
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +142.23 USD
최악의 거래: -240 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +724.94 USD
연속 최대 손실: -326.89 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
Trade Gold Only…
Targets 10% /month….
Please Wait, see and Follow….
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 33 USD
316%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
13
0%
248
76%
63%
1.76
8.72
USD
USD
58%
1:500